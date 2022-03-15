幻象戰機失事原因 邱國正：不是因為缺件造成

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國防部長邱國正（右）15日在立法院回應幻象戰機失事一事表示，飛機妥善率有維持在標準之上，料件獲得沒問題，可以很確定不是因為缺件造成。中央社記者張皓安攝 111年3月15日

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（中央社記者范正祥台北15日電）幻象戰機失事原因受關注，國防部長邱國正今天指出，飛機妥善率有維持在標準之上，料件獲得沒問題，外面沸沸揚揚講料件不足，不是因為這個緣故，可以很確定不是因為缺件造成。

空軍一架單座幻象2000戰機昨天上午在台東外海失事，飛行官黃重凱中校平安獲救。

立法院會今天繼續進行施政總質詢，行政院長蘇貞昌率相關部會首長列席備詢。會前，邱國正接受媒體聯訪，回應幻象戰機失事一事。

邱國正表示，遺憾發生此事，但不幸中的大幸，飛行官安全。他說，現在黃重凱安全，平復當中，肺裡可能有點水，會以最好的方法醫療，心理輔導也持續在做。

對於幻象戰機失事原因，邱國正指出，飛機有妥善率的標準，目前為止，妥善率維持在標準之上，料件獲得沒問題。外面講料件不足，不是因為這緣故，最起碼部頒標準都達到了，所以這問題可以很確定講，不是因為缺件造成。

被問到部頒標準為何，邱國正表示，每個機種不一樣，他不便對外說清楚。但到目前為止，所有不管飛的或地上跑的都有一個基準，裝備都有達部頒標準以上。

媒體關切幻象戰機老舊問題，邱國正回應，幻象戰機使用已經有20多年了，到時候是強化性能，還是要怎樣更換，還在討論當中，還沒有結論。只要作戰能用的、能發揮戰力的，都納入考慮，現在沒辦法一次就答覆很篤定的結果。

邱國正表示，關於戰機失事檢討，不外乎人為因素、環境因素、機械，一定盡最大努力不讓同袍在執行勤務中受到任何損傷，這是他擔任國防部長要負的責任。

邱國正指出，空軍目前有很多作為，強化人員訓練，例如因應有些狀況是在空中，彈射出來時，可能人員已經沒有意識，所以有加重離心和加重狀況處置的訓練。（編輯：張均懋）1110315