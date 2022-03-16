更多編輯台推薦新聞：
林昀儒鄭怡靜擊退法國組合 闖進WTT大滿貫冠軍賽
運動

林昀儒鄭怡靜擊退法國組合 闖進WTT大滿貫冠軍賽

聯合國：烏克蘭難民破300萬 每秒一兒童淪難民
國際

聯合國：烏克蘭難民破300萬 每秒一兒童淪難民

港府效忠學北京官腔官調 凸顯香港自治被剝奪
兩岸

港府效忠學北京官腔官調 凸顯香港自治被剝奪

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

柔道男童遭重摔致死 監院糾正體育署台中市府

2022/3/16 15:38（3/16 15:58 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台中市7歲黃姓男童去年上柔道課遭重摔昏迷，住院70天不治。監委申請自動調查後，監察院近日通過糾正台中市政府、教育部體育署。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
台中市7歲黃姓男童去年上柔道課遭重摔昏迷，住院70天不治。監委申請自動調查後，監察院近日通過糾正台中市政府、教育部體育署。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華台北16日電）台中市7歲黃姓男童110年間上柔道課遭重摔昏迷，住院70天不治。監委葉大華申請自動調查後，監察院近日通過糾正台中市政府、教育部體育署，葉大華明天將舉行記者會說明。

台中市7歲黃姓男童在去年4月21日在校外道館上柔道課時，遭何姓教練及學長重摔27次，顱內出血住院治療70天，並在6月29日晚間不治。

葉大華去年5月時，就教育部體育署、台中市政府運動局、台中市柔道委員會的體制權責問題，以及主管機關針對兒少運動安全政策、場地管理及監督等是否涉有違失，申請自動調查。

監察院下午發出採訪通知，針對台中市柔道館何姓教練施暴重摔7歲黃姓男童致死案，監察院提案糾正台中市政府及教育部體育署，葉大華明天上午將舉行記者會說明。（編輯：翟思嘉）1110316

延伸閱讀
遭柔道教練重摔10多次 台中7歲男童住院70天不治台中7歲男童遭重摔昏迷 柔道教練遭起訴台中柔道童追思會 男童母：會替兒子討公道柔道童重摔案 母親：原諒小四學長不願另個孩子受傷
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族