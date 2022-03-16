柔道男童遭重摔致死 監院糾正體育署台中市府

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台中市7歲黃姓男童去年上柔道課遭重摔昏迷，住院70天不治。監委申請自動調查後，監察院近日通過糾正台中市政府、教育部體育署。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

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（中央社記者陳俊華台北16日電）台中市7歲黃姓男童110年間上柔道課遭重摔昏迷，住院70天不治。監委葉大華申請自動調查後，監察院近日通過糾正台中市政府、教育部體育署，葉大華明天將舉行記者會說明。

台中市7歲黃姓男童在去年4月21日在校外道館上柔道課時，遭何姓教練及學長重摔27次，顱內出血住院治療70天，並在6月29日晚間不治。

葉大華去年5月時，就教育部體育署、台中市政府運動局、台中市柔道委員會的體制權責問題，以及主管機關針對兒少運動安全政策、場地管理及監督等是否涉有違失，申請自動調查。

監察院下午發出採訪通知，針對台中市柔道館何姓教練施暴重摔7歲黃姓男童致死案，監察院提案糾正台中市政府及教育部體育署，葉大華明天上午將舉行記者會說明。（編輯：翟思嘉）1110316