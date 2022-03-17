外媒專訪 駐巴西代表：台灣不是烏克蘭

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對於外界質疑中國和台灣可能發生衝突，駐巴西代表張崇哲（右2）向當地媒體表示，就算中國是俄羅斯，台灣並不是烏克蘭。圖為張崇哲與夫人（右3）代表台灣政府捐贈生活物資包裹。（駐巴西代表處提供）

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（中央社記者唐雅陵聖保羅16日專電）隨著俄羅斯和烏克蘭戰爭愈演愈烈，很多人質疑中國和台灣可能發生衝突，駐巴西代表張崇哲向當地媒體表示，就算中國是俄羅斯，台灣並不是烏克蘭。

張崇哲接受「巴西利亞日報」（Jornal de Brasília）專訪指出，俄羅斯入侵烏克蘭的藉口是「烏克蘭傳統上是俄羅斯的一部分，所以俄羅斯有權要求統一」，這種說法與中國稱「台灣傳統上屬於中國」的說法相同。換句話說，俄羅斯試圖恢復蘇聯的輝煌，而中國則試圖復興所謂的中華民族。

張崇哲表示，從歷史上看，台灣與中國的緊張關係可以追溯到70多年前，隨著1949年中國革命勝利，蔣介石政府被推翻，毛澤東實行社會主義政府。大陸淪陷後，蔣介石前往距離中國海岸130公里的台灣島上避難。從那時起，中國就一直試圖「收回」台灣，但台灣並不是烏克蘭。

張崇哲說，台灣已經準備了70年，為中國隨時可能侵台而發生的衝突持續加強準備工作。儘管如此，台灣仍希望中國以俄烏戰爭作借鏡，不要輕易挑起衝突，因為俄羅斯入侵烏克蘭引起全世界譴責，希望中共考慮戰爭的後果，不要輕易對台發動戰爭。

中國侵台需要考慮的另一點是兩國的支持者。在俄羅斯支持中國的同時，同樣支持烏克蘭的美國也支持台灣。1954年中共轟炸台灣海峽，蔣介石便是在美國的幫助下，得以對中國保持強勢，並簽署中美共同防禦條約。

張崇哲指出，鑒於中國的野心，台灣正從美國獲得更多武器，包括F-16 V戰機和防空飛彈等，台灣已經有能力建造先進的戰鬥機和教練機；國產飛彈的射程越來越遠，產量迅速增加；台灣也在建造自己的潛艇。

自去年以來，中國的敵對行動升級，在台海地區進行空域入侵和軍事演習。上個月，中國政府批准將每年130億美元的國防預算增加86億美元。2月24日俄烏衝突開始以來，「今日烏克蘭，明日台灣」這句話即在台灣的新聞報導和社群媒體上流傳。

張崇哲說明，針對烏克蘭最新情勢發展，蔡英文總統近日提出幾項指示，其中3項是「持續強化對台海軍事動態因應整備，確保國家安全」、「全面提升應對認知作戰，穩定社會民心士氣」和「持續因應各項經濟變數，維持物資、物價及股匯市穩定」。

張崇哲指出，台灣目前的任務，除了為自己的獨立而奮鬥外，還有打擊極權主義；無論這些極權主義國家宣戰的原因是什麼，所有民主國家都需要團結起來打敗極權主義的野心。

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俄軍入侵烏克蘭，台灣譴責俄羅斯對烏克蘭主權的侵害，呼籲各方和平理性解決爭端，並發起聲援烏克蘭的行動，在3週內提供了27公噸醫療援助，捐助善款上千萬美元；作為國際社會一員，台灣願意參與各項有助於和平解決爭端的努力。

張崇哲說，戰爭沒有贏家，和平沒有輸家，包括巴西在內的世界各地民主國家都必須團結起來並採取預防措施，以防止極權國家發動戰爭。（編輯：馮昭）1110317