更多編輯台推薦新聞：
直擊烏克蘭盟友武器轉運站 中央社挺進波蘭基地
國際

直擊烏克蘭盟友武器轉運站 中央社挺進波蘭基地

華燈初上凶手是誰網路熱搜 五月天阿信密碼劇透
娛樂

華燈初上凶手是誰網路熱搜 五月天阿信密碼劇透

央行升息如何影響民眾荷包？房貸、理財族須知4關鍵
產經

央行升息如何影響民眾荷包？房貸、理財族須知4關鍵

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
COVID-19全球最新情報3/19
首頁 / 政治

陳紀衡退選 民進黨南投縣長人選蔡培慧出線

2022/3/19 10:35（3/19 11:06 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
民進黨選對會日前邀行政院中部聯合服務中心執行長蔡培慧（左）、集集鎮長陳紀衡（右）會商，決議透過民調來參考南投縣長提名人選。19日宣布陳紀衡退出選戰，由蔡培慧代表民進黨競選南投縣長。中央社記者蕭博陽南投縣攝 111年3月19日
民進黨選對會日前邀行政院中部聯合服務中心執行長蔡培慧（左）、集集鎮長陳紀衡（右）會商，決議透過民調來參考南投縣長提名人選。19日宣布陳紀衡退出選戰，由蔡培慧代表民進黨競選南投縣長。中央社記者蕭博陽南投縣攝 111年3月19日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博陽南投縣19日電）日前民進黨選對會邀行政院中服執行長蔡培慧、集集鎮長陳紀衡會商，決議透過民調來參考南投縣長提名人選，縣黨部主委羅美玲今天宣布，陳紀衡考量後退出選戰，全力支持蔡培慧選縣長。

民進黨選對會南投縣徵詢協調小組召集人林錫耀、成員黃承國、何志偉10日就南投縣長有意參選人行政院中部聯合服務中心執行長蔡培慧、集集鎮長陳紀衡進行徵詢並達成共識，由中央黨部民調中心執行民調。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

民進黨立法委員、南投縣黨部主委羅美玲及陳紀衡、蔡培慧上午共同召開記者會，羅美玲表示，鎮長陳紀衡通盤考量後，退出選戰，並全力支持執行長蔡培慧代表民進黨競選南投縣長，替廣大的南投縣民爭取更多建設與福利，與中央連結為南投擘劃更美好未來。

國民黨南投縣長參選人去年10月就確定，當時透過電話民調由立法委員許淑華擊敗同黨立委馬文君、南投市長宋懷琳勝出，而對於民進黨的縣長參選人遲未出爐，讓基層感到焦急，如今陳紀衡退出縣長選戰，由蔡培慧出線，藍、綠陣營南投縣長選戰人選確定。（編輯：卞金峰）1110319

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族