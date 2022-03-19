陳紀衡退選 民進黨南投縣長人選蔡培慧出線

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（中央社記者蕭博陽南投縣19日電）日前民進黨選對會邀行政院中服執行長蔡培慧、集集鎮長陳紀衡會商，決議透過民調來參考南投縣長提名人選，縣黨部主委羅美玲今天宣布，陳紀衡考量後退出選戰，全力支持蔡培慧選縣長。

民進黨選對會南投縣徵詢協調小組召集人林錫耀、成員黃承國、何志偉10日就南投縣長有意參選人行政院中部聯合服務中心執行長蔡培慧、集集鎮長陳紀衡進行徵詢並達成共識，由中央黨部民調中心執行民調。

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民進黨立法委員、南投縣黨部主委羅美玲及陳紀衡、蔡培慧上午共同召開記者會，羅美玲表示，鎮長陳紀衡通盤考量後，退出選戰，並全力支持執行長蔡培慧代表民進黨競選南投縣長，替廣大的南投縣民爭取更多建設與福利，與中央連結為南投擘劃更美好未來。

國民黨南投縣長參選人去年10月就確定，當時透過電話民調由立法委員許淑華擊敗同黨立委馬文君、南投市長宋懷琳勝出，而對於民進黨的縣長參選人遲未出爐，讓基層感到焦急，如今陳紀衡退出縣長選戰，由蔡培慧出線，藍、綠陣營南投縣長選戰人選確定。（編輯：卞金峰）1110319