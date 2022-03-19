陳紀衡退選南投縣長 蔡培慧：民調不會正式公布

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（中央社記者蕭博陽南投縣19日電）集集鎮長陳紀衡退出南投縣長選戰，全力支持行政院中服執行長蔡培慧，蔡培慧今天說，電話民調是參考，她與陳紀衡當然都知道，「這樣的參考機制，讓她與陳紀衡作為小祕密」。

民進黨選對會南投縣徵詢協調小組召集人林錫耀、成員黃承國、何志偉10日就南投縣長有意參選人行政院中部聯合服務中心執行長蔡培慧、集集鎮長陳紀衡進行徵詢並達成共識，由中央黨部民調中心執行民調，不過陳紀衡決定退出，支持蔡培慧代表民進黨選南投縣長。

民進黨立法委員、南投縣黨部主委羅美玲及陳紀衡、蔡培慧上午共同召開記者會，羅美玲說，民調只是黨內提名人選參考依據，不會正式公布，經她與埔里鎮長廖志城持續從中斡旋協商，昨天協調成功，今天召開「民進黨大團結，南投大進步」記者會宣布重大訊息。

羅美玲致詞說，鎮長陳紀衡通盤考量後，退出選戰，並全力支持執行長蔡培慧代表民進黨競選南投縣長，替廣大的南投縣民爭取更多建設與福利，由於民進黨的縣長、鄉鎮市長、縣議員參選人都很優質，在發揮母雞帶小雞效果下，相信今年這場大選，民進黨充滿希望。

陳紀衡表示，這週是民調期間，雙方支持者迸出強烈火花，主委羅美玲看到這種情形有點憂心而主動協商，「的確結果已經出來了」，但當初有約定不對外公開，基於翻轉南投需要團結，特別恭喜蔡培慧通過民意考驗，即將承擔翻轉南投的重擔，也感謝一路支持他的鄉親，他會繼續在公共領域努力來回報鄉親。

有關集集鎮長卸任後動向，陳紀衡接受媒體聯訪表示，黨中央、縣黨部或蔡培慧若有任何需要，他都會全力以赴；有關傳言他將去參選立法委員許淑華空出的位置，他認為「這是失敗主義，沒有補選問題」，因為大家會團結讓蔡培慧當選縣長，不會需要立委補選。

蔡培慧說，非常感謝陳紀衡，民進黨展現民主國家的自由與開放，有陳紀衡願意擘劃南投縣未來，她未來會持續請益並借重陳紀衡的專業與理念，一起打贏選戰，她將與大家共同打拚，南投一定贏。

國民黨南投縣長參選人去年10月就確定，當時透過電話民調由立法委員許淑華擊敗同黨立委馬文君、南投市長宋懷琳勝出，而對於民進黨的縣長參選人遲未出爐，讓基層感到焦急，如今陳紀衡退出縣長選戰，由蔡培慧出線，藍、綠陣營南投縣長選戰人選確定。

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記者會之後，媒體向許淑華詢問對民進黨人選看法，她說，許多鄉親接到電話民調，結果怎麼會是變成「協調」產生，「是不是民調有變化，不如民進黨中央設定給蔡培慧的情形」，這非常令人玩味，民調已進行又協調，不符合民進黨的民主程序。

許淑華是現任濁水溪線區域立委，若選上南投縣長，空缺需補選，陳紀衡擔任集集鎮長政績優秀，有選民看好陳紀衡代表民進黨參加補選，不過羅美玲今天強調，縣黨部現階段全力輔選2022年大選為主，「沒有補選問題，一定會選上」。（編輯：郭諭儒）1110319