趙少康幫藍營新人惹議 朱立倫：都是國民黨軍

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（中央社記者王承中台北20日電）中廣董事長趙少康創群組幫有意參選的藍營新人擬定選舉空戰策略，遭解讀為要扶植自己人馬。朱立倫今天表示，這就是標準的試圖要製造國民黨內對立及紛爭，大家都是國民黨軍，團結一致共同對外，年底共同打贏選戰。

前副總統呂秀蓮今天應國民黨青年部邀請，在台北科技大學舉行演講。國民黨主席朱立倫出席前接受訪媒體聯訪時表示，邀請資深且對台灣有貢獻的前輩給青年演講都是好事情，何必要分黨派；呂秀蓮卸任後倡導世界和平、兩岸和合，相對於今天世界、兩岸局勢，都值得年輕朋友學習。

對於國民黨近日有不少基層民代退黨，被形容為出現「跳船潮」。朱立倫回應說，最近有幾位基層民代離開國民黨，但近5個月來，在國民黨最艱困時刻，有近5萬名黨員回到國民黨，其中包括37位各地民代、公職人員，國民黨黨員數不斷增加，這才是真正的趨勢。

媒體詢問，趙少康創群組幫有意參選的藍營新人擬定選舉空戰策略，遭解讀是要扶植自己人馬並與黨中央保持距離。朱立倫指出，這就是標準的試圖要製造國民黨內對立及紛爭，大家都是國民黨軍，國民黨就是全體一致的政黨，團結一致共同對外，年底共同打贏選戰。

媒體追問，民眾黨選戰小組召集人蔡壁如稱不同政黨要在選舉合作相對困難，朱立倫表示，任何事情還是用誠意出發，現在不適合透過任何媒體放話；民眾黨黨主席、台北市長柯文哲曾講過，不需要透過媒體放話，所以他也一樣，不會透過媒體放話。

至於行政院長蘇貞昌表示，過去把官員當狗罵的時代、文化，應該讓它過去。朱立倫指出，蘇貞昌過去在野時也把官員當狗一樣罵，現在執政後卻用相同方式，不斷對國會議員加以污辱貶抑，他認為這個時代應該要過去。（編輯：楊凱翔）1110320