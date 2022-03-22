時力擬提案設鏡電視調閱小組 NCC：尊重立院決議

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鏡電視1月剛取得新聞台執照，不到2個月內兩度更換董事長，目前已確認將於5月8日正式開播。時代力量立委王婉諭（左起）、陳椒華與邱顯智22日在黨團舉行記者會，砲轟國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥讓鏡電視「補件超過30次、一補再補補到過」，質疑陳耀祥護航鏡電視。中央社記者趙世勳攝 111年3月22日

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（中央社記者郭建伸、蘇思云台北22日電）時代力量立法院黨團副總召陳椒華今天指出，國家通訊傳播委員會（NCC）身為獨立機關不該成為特定人士亂搞的保護傘，並且不應再替鏡電視護航，她將在立法院交通委員會提案要求成立鏡電視調閱小組，釐清近日爭議。

NCC副主委暨發言人翁柏宗表示，NCC在鏡電視營運計畫中負責人變更案中，已經啟動行政調查程序，尊重立法院交通委員會決議。

時代力量黨團總召邱顯智、副總召陳椒華、幹事長王婉諭今天舉行「鏡電視黑影幢幢，陳耀祥護航到底」記者會。

陳椒華指出，NCC第999次委員會議上僅陳耀祥、蕭祈宏等3位委員贊成通過鏡電視執照，但NCC委員林麗雲跟王維菁表達反對，另外兩位委員沒有表示意見；在沒有共識情況下，陳耀祥未進行表決逕自宣布通過，林麗雲跟王維菁則以出具不同意見書方式留下紀錄。

陳椒華指出，過去NCC審理電視執照案，不管是新發或展延，讓業者補件次數約在10次；但鏡電視新聞台新設案，一共補件超過30次，根本是在陳耀祥護航下一補再補，補到執照通過為止。

陳椒華指出，NCC雖是獨立機關，但獨立機關不應該成為特定人士亂搞的保護傘，她將在立法院交通委員會正式提案，要求交通委員會應針對鏡電視案成立調閱小組，讓真相呈現在社會大眾面前。

邱顯智表示，這次風波可見鏡電視和鏡週刊人事分割不清，週刊管理階層介入干預新聞，必須延續看待；過去中天新聞台被撤照，是因頻道自律和內控機制失靈，不只不能維護新聞專業，更不能防止大股東介入新聞。

邱顯智呼籲，NCC應秉持專業和一貫的標準，身為主管機關應該盡責。

王婉諭向NCC喊話，表示連番爭議顯示鏡電視根本是欺騙NCC的方式來取得執照，早已違反承諾並構成許可廢止事項，「NCC難道不用撤照嗎？」（編輯：趙蔚蘭）1110322