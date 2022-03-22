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台灣國際蘭展3/26開展 黃偉哲北上赴立院宣傳

2022/3/22 13:24（3/22 13:56 更新）
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（中央社記者王揚宇台北22日電）台南市長黃偉哲等人今天赴立法院宣傳2022台灣國際蘭展，邀請全國民眾3月26日至4月5日，到台南後壁蘭花生物科技園區看展，體驗蘭海奇蹟。

黃偉哲今天與民進黨立委賴惠員、郭國文等多名立委，在立法院宣傳這場活動。

黃偉哲受訪及致詞時提到，台灣國際蘭展與東京蘭展、世界蘭展，並列為全球3大蘭展，多年來吸引美洲、歐洲、亞洲等世界各地40多個國家的外賓和國外買家。

黃偉哲指出，全世界的蘭花，每6株就有1株是產自台南，受疫情影響，台灣國際蘭展停辦2年，在疫情趨緩之際，今年能夠舉辦，各界都非常期待，而今年的台灣國際蘭展以蘭花奇幻世界為主題，希望大家在觀展中感受平安幸福。

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台南市政府表示，2022台灣國際蘭展規劃7大場域，包含主題館、競賽館、蘭創館、商務館等，也有5大科技亮點，例如有「蘭著色」繪畫互動式體驗，利用投影技術僵化做於現場分享出來，也有AR數位導覽等。

此外，為鼓勵遊客搭乘大眾運輸工具參觀蘭展，今年台南市政府擴大提供接駁服務，除原有的黃9線、黃幹線外，特別新增黃16-1線，可由高鐵嘉義站直達蘭展會場，相關交通資訊懶人包，可至蘭展官網查詢。（編輯：翟思嘉）1110322

2022台灣國際蘭展將於3月26日至4月5日舉辦，台南市長黃偉哲22日赴立法院舉行記者會宣傳，邀請全國各地民眾到台南後壁蘭花生物科技園區看展。中央社記者趙世勳攝 111年3月22日
2022台灣國際蘭展將於3月26日至4月5日舉辦，台南市長黃偉哲22日赴立法院舉行記者會宣傳，邀請全國各地民眾到台南後壁蘭花生物科技園區看展。中央社記者趙世勳攝 111年3月22日
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