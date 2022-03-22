台灣馬紹爾深化關係 完成農技合作協定換文

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「中華民國政府與馬紹爾群島共和國政府間農業技術合作協定」22日完成修約換文儀式，由馬國外貿部長粘瑞（Casten Nemra）（左1）與中華民國駐馬紹爾群島大使蕭勝中（右1）分別簽署，並由馬紹爾群島總統柯布亞（David Kabua）（左2）與外交部長吳釗燮（右2）共同見證。（外交部提供）中央社記者黃雅詩傳真 111年3月22日

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（中央社記者黃雅詩台北22日電）台灣與馬紹爾群島「農業技術合作協定」今晚完成換文儀式，外交部表示，將有助深化雙方人員輔導交流，將農業合作進一步拓展到馬紹爾群島的外島，讓兩國糧食安全合作提升到新階段。

外交部晚間發布新聞稿指出，「中華民國政府與馬紹爾群島共和國政府間農業技術合作協定」修約換文儀式今晚在台北賓館舉行，由馬國外貿部長粘瑞（Casten Nemra）與中華民國駐馬紹爾群島大使蕭勝中分別簽署，並在馬紹爾群島總統柯布亞（David Kabua）與外交部長吳釗燮共同見證下完成換文，儀式莊嚴隆重。

外交部指出，農業技術合作向來為台馬兩國合作亮點，對於強化馬國糧食安全，輔導蔬果多樣性及促進人民健康福祉都具有重要意義。

外交部指出，換文儀式後，吳釗燮在台北賓館晚宴款待柯布亞伉儷及訪問團成員，對遠道而來的柯布亞等人表達最誠摯歡迎，吳釗燮說，在武漢肺炎全球疫情持續蔓延下，台灣更珍惜柯布亞率團來訪，進行面對面的交流。

吳釗燮對柯布亞在國際場域為台灣仗義執言表達欽佩與感謝，他說，台灣作為馬國堅實的發展夥伴，將持續攜手並進，克服氣候變遷及區域挑戰的全球變局。

粘瑞致詞時稱讚台灣防疫成果，他表示，台馬之間邦誼密切友好，馬紹爾群島將持續在國際場域為台灣爭取國際參與空間，並將持續呼籲聯合國終結對於台灣的「可恥沉默」，讓台灣加入國際組織，做出積極貢獻。

粘瑞對於來台國是訪問期間所受到的禮遇，代表訪團表示榮幸與感謝，並期待訪台行程收穫豐碩。

柯布亞伉儷今天下午另拜會財團法人國際合作發展基金會及視察馬紹爾群島共和國駐台大使館。訪團在台期間另將參訪太陽能廠商、接見災防機構、商業貿易及國內廠商，以及接見在台灣的馬國留學生等。（編輯：謝佳珍）1110322