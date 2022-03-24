美前國務卿歐布萊特辭世 外交部深表哀悼

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃雅詩台北24日電）美國前國務卿歐布萊特（Madeleine Albright）23日辭世，外交部今天對此深表哀悼，並指示駐美代表處向歐布萊特家屬表達台灣政府及人民的誠摯慰問。

歐布萊特的家人23日宣布，歐布萊特已過世，享壽84歲。歐布萊特出生於捷克斯洛伐克，童年時適逢第二次世界大戰，她與家人為躲避納粹魔掌而離開祖國，之後舉家移民美國，於哥倫比亞大學（Columbia University）取得博士學位。

外交部上午發佈新聞稿指出，歐布萊特在美國柯林頓政府時期先後擔任駐聯合國常任代表及國務卿，是美國史上首位女性國務卿，在美國政壇地位崇高。她離開公職後長期擔任「美國國際民主協會」（NDI）主席，持續為推廣民主發聲，與台灣駐美代表處有良好互動。

外交部指出，歐布萊特在2019年2月28日出席美國聯邦眾議院外交委員會聽證會時曾表示，美國應該堅守「台灣關係法」，立場友台。

外交部對歐布萊特的逝世深表惋惜與哀悼，也對她畢生對全球民主、和平及人權價值的貢獻，表達崇高敬意與謝意。

根據彭博新聞（Bloomberg）24日報導指出，俄羅斯軍隊入侵烏克蘭之前，歐布萊特2月23日曾在紐約時報發表一篇觀點專欄，將矛頭直指俄羅斯總統蒲亭。歐布萊特透露，在 2000 年與蒲亭第一次會面後飛回華盛頓時，她記錄了對他的觀察：「蒲亭又小又蒼白，冷得幾乎像爬蟲一樣。」

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

歐布萊特在紐時專欄中表示，入侵烏克蘭不會讓俄羅斯走向康莊大道，反而將確保蒲亭臭名昭彰，讓蒲亭的國家在外交上孤立無援，在經濟上陷入癱瘓，面對更強大、更團結的西方聯盟時，在戰略上很脆弱。

報導說，在接受彭博電視台採訪時，克林頓政府時期白宮幕僚長潘內達（Leon Panetta）形容歐布萊特是「冷戰戰士」，她的養成經驗，讓她深刻了解共產主義的本質，以及來自俄羅斯的威脅。（編輯：郭無患）1110324