馬紹爾總統訪台南 參觀奇美博物館與蘭花生技產業

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台灣蘭花產業實力堅強，以奈米技術在蝴蝶蘭噴染台灣與馬紹爾群島共和國兩國的國旗顏色。（外交部提供）中央社記者黃雅詩傳真 111年3月24日

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（中央社記者黃雅詩台北24日電）友邦馬紹爾群島總統柯布亞（ David Kabua）伉儷今天赴台南參訪奇美博物館、台灣蘭花生技產業等機構。奇美博物館特別開放參訪阿馬蒂提琴中心，安排小提琴家現場拉古董名琴演出，並邀請柯布亞在小提琴木板上簽名留念。

柯布亞參訪的蘭花生技產業者，贈送訪賓以奈米技術噴印上馬紹爾群島國旗顏色的蝴蝶蘭，表彰柯布亞對於台馬邦誼的貢獻，以及對全體訪團的誠摯歡迎；台南市政府則贈送柯布亞總統伉儷蘭花瓷盤，表達對訪團遠道而來的感謝之意。

外交部晚間發布新聞稿指出，柯布亞今天在外交部政務次長曾厚仁、亞東太平洋司司長周民淦、禮賓處處長李志強陪同下參訪台南。上午由台南市政府副秘書長邱忠川及奇美博物館館長許家彰陪同訪團參訪奇美博物館羅丹廳、樂器廳及藝術廳等，柯布亞及訪團成員對於博物館的豐富收藏都大為肯定，認為收穫良多。

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外交部表示，柯布亞訪團下午到台南市後壁區的世茂農業生技公司瞭解台灣蘭花生技產業，實地參觀蘭花備貨處理區及自動化溫室作業區，了解蘭花的栽培方式；柯布亞伉儷詳細聽取工作人員介紹台灣蘭花獨特的奈米噴染技術，訪賓都對台灣生技農業技術實力表示欽佩及讚賞。

柯布亞總統伉儷明天結束在台灣的國是訪問，離台前將與台灣相關產業業者座談、接見馬國在台留學生，以及由外貿部長粘瑞（Casten Nemra）舉行訪台成果記者會。（編輯：林克倫）1110324

柯布亞總統訪團參訪世茂農業生技公司，該公司董事長蔡中峰（右2）跟總監黃崇德（右1）接待。（外交部提供）中央社記者黃雅詩傳真 111年3月24日