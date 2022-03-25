18歲公民權修憲案出立院 在野黨團盼續推修憲工程

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者范正祥、郭建伸台北25日電）立法院會今天表決通過18歲公民權修憲案，將交公民複決。民進黨團呼籲朝野努力讓全民支持修憲，讓公民複決可以通過；在野黨團則盼繼續推動修憲工程，希望其他提案繼續走下去。

院會表決通過18歲公民權修憲案後，國民黨團總召曾銘宗隨即率黨團成員步出議場，於議場大門前召開記者會向媒體說明黨團立場。曾銘宗表示，國民黨從一開始就支持18歲公民權入憲，黨團今天於立法院會投票時對此也是展現強力支持。

曾銘宗指出，「現在剛完成第一步」，後續修憲部分，國民黨團希望繼續走下去。

曾銘宗質疑，過去立法院修憲期間，民進黨多數暴力，不尊重少數。他也提及，除了支持18歲公民權入憲，國民黨還有其他修憲提案主張，像是動保權、環境權需要入憲，還有關於政府體制尤其總統有權無責更需要入憲，這些未完成的修憲提案，國民黨團希望能夠繼續修憲。

民眾黨團也在議場外舉行記者會，黨團總召邱臣遠表示，感謝朝野黨團支持，推動18歲公民權入憲，這是在青年節之前給所有青年最好的禮物；今天表決後還有公民複決，呼籲民眾及朝野政黨加強推動，並繼續推動聯立制、廢考監兩院、動保入憲、降低修憲門檻，修憲委員會應繼續推動修憲工程。

時代力量黨團發表聲明指出，感謝各黨團的支持，也希望後續各政黨和全體國人共同努力，讓18歲公民權修憲案的公投複決可以順利通過。

時力黨團表示，18歲公民權修憲案，攸關台灣世代正義、青年參政及民主深化，世界主要民主國家，包括鄰近的日本和韓國，都已將公民權修改到18歲，台灣現在20歲才能行使公民權的規定，已經落後世界太多，因此這次修憲，其實只是在把原本就該有、已經延遲許久的權利，還給台灣的青年世代。（編輯：趙蔚蘭）1110325