外交部臉書暗指中國是西台灣 綠委支持藍委批評

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（中央社記者黃雅詩台北25日電）外交部官方臉書今天一則宣傳台美教育倡議及推廣「來台學華語」的貼文，以梗圖呼籲外國人要學華語應到台灣，而非到「西台灣」、「口國」，雖未明示指的是中國，仍讓不少網友直呼外交部小編「撿到槍」、「又辱華了」。

外交部這則貼文在短短5小時獲得7000多個讚、700次分享，在700多則留言中，有網友稱讚外交部敢言，也有網友批評外交部發言輕浮，藍綠外交委員會立委對此看法兩極。

民進黨立委趙天麟表示，網路世界不是硬梆梆，台灣國際處境特殊，他很支持外交部用創意方式突圍，尤其社群媒體打破了傳統外交侷限，例如總統蔡英文日前跟日本前首相安倍晉三視訊，其實更早之前，兩人就在推特有過留言互動，他認為外交部創意值得鼓勵。

國民黨立委吳斯懷則認為，鼓勵來台學華語，凸顯台灣是中華文化傳承者是很好的，但外交部發言是代表政府對外關係，外交部官方臉書不應把自己當成一般網民，用kuso方式嘲笑中國是「西台灣」非常不妥，不夠尊重自己的國家，「把格局作小」。

外交部今天在臉書貼文指出，學語言不單只是聽說讀寫，更要在適當的環境中學習，貼文附上「迷因圖」（Meme），上圖寫「到口國學習」（Study in West Taiwan），搭配台灣黑熊露出竊語不可的圖片，下圖寫「到台灣學習」（Study in Taiwan），搭配台灣黑熊比讚稱許圖片，引起網友大量轉載分享。

貼文指出，台灣與美國為了營造自由、透明、開放的語言學習環境，推展華語文及英語教學合作，2020年12月簽署「台美國際教育合作瞭解備忘錄」，啟動「台美教育倡議」，推動多項語言教育合作計畫，近日也召開第二次高層對話，共同盤點過去一年多的合作成果。

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貼文強調，台美雙方合作增加美國國務院官方獎學金名額，讓更多美國青年菁英來台學習華語，共同注資擴大美國「傅爾布萊特計畫」在台規模，使台灣成為該計畫全球最大的合作夥伴，每年接待超過200名美國學人或學生來台研習或交流。

貼文指出，台美逐步開展校際華語文合作，及在美國設立的「台灣華語文學習中心」，為台美華語文教學合作紮根。美國國務院「吉爾曼獎學金」（Gilman Scholarship）海外語言訓練計畫，5年增加55名美國青年菁英來台學習華語文。（編輯：蘇志宗）1110325