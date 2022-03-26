外交部證實 已收到立陶宛申設駐台經貿辦事處

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（中央社記者黃雅詩台北26日電）立陶宛經濟部長阿爾莫奈特接受中央社專訪透露，立陶宛已準備好在台設立經貿辦事處。外交部今天證實，確實收到立陶宛政府正式提出的申請，除表達誠摯歡迎，也會提供各項必要協助。

外交部副發言人崔靜麟向中央社表示，外交部長吳釗燮去年7月20日宣布在立陶宛首府維爾紐斯設置駐立陶宛台灣代表處，在去年11月18日正式掛牌運作，此後台立雙邊持續積極推動各項領域的交流合作與經貿連結，立陶宛政府並相應啟動內部相關修法程序，籌備在台灣設立經貿辦事處。

阿爾莫奈特（Aušrinė Armonaitė）近日在立陶宛經創部大樓接受中央社專訪指出，立陶宛「完全準備好」要在台灣設立經貿辦事處。她表示已去函台灣外交部，只要台灣完成相關程序，辦事處就能正式掛牌成立，當時台灣「中東歐經貿考察團」正在訪問立陶宛。

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外交部指出，台灣政府日前確實已收到立陶宛政府針對在台灣設處一事，正式向台灣提出的申請，外交部除再次表達誠摯歡迎之意，也將繼續提供立陶宛設立駐台經貿辦事處的各項必要協助。

外交部指出，台灣與立陶宛同在捍衛民主自由體制的戰略前沿，也是理念價值相近的重要夥伴，疫情期間更是攜手相互扶持，共度難關。外交部深信在雙方完成設處工作之後，不論是疫後經濟復甦、經貿投資、教育科研、供應鏈安全等各項領域的合作關係，人民之間的交流友誼，都將不斷鞏固深化。（編輯：翟思嘉）1110326