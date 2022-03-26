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賴清德參觀國際蘭展 揪民眾共襄盛舉

2022/3/26 13:47
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（中央社記者溫貴香台北26日電）因疫情暌違兩年的台灣國際蘭展，今天起至4月5日在台南後壁台灣蘭花生物科技園區開展，副總統賴清德今天以行動力挺台灣蘭花，呼籲民眾共襄盛舉，一起來參加今年國際蘭展。

總統府今天發布新聞稿表示，副總統上午參觀「2022台灣國際蘭展」，抵達後在台灣蘭花產銷發展協會理事長陳澄鐘陪同下，參觀海底世界、甜蜜森林、夢幻城堡、蘭宇宙及畢卡索等展區，以及生技與農特產品展售區。

副總統受訪時表示，台灣國際蘭展受到疫情的影響，已經停辦了2年，今年好不容易再度開展，機會難得。總統蔡英文昨天主持開幕典禮，他今天也與各地方台南市同鄉會一起來觀賞，期待民眾都能共襄盛舉，一起來參加。

副總統說，蘭花非常漂亮，也代表著富貴在疫情期間，蘭花所傳達的祝福更加重要。台南市長黃偉哲克服種種困難，率領市府團隊共同努力策辦展覽，特別是今天所看到的許多蘭花，都是以前沒有看過的，令人嘆為觀止。

包括台南市長黃偉哲、民進黨立委賴惠員及林俊憲也陪同副總統出席這項活動。（編輯：黃瑞弘）1110326

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