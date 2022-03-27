游錫堃：國民政府阻止組黨 228還屠殺整個世代菁英

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（中央社記者陳俊華台北27日電）立法院長游錫堃今天出席「二二八反抗運動：台灣爭取民主之路」新書發表會時說，台灣的選舉並非由國民政府從中國帶來，而是日治時期台灣菁英請願爭取而來，但國民政府卻阻止台灣民眾黨籌備處組黨，更將整個世代的菁英在228屠殺殆盡。

游錫堃上午出席黃惠君著作的「二二八反抗運動：台灣爭取民主之路」新書發表會。游錫堃致詞時表示，多虧黃惠君多年考據與寫作，才揭開228事件被當時掌權者有系統掩蓋與湮滅的證據。

游錫堃說，228事件發生至今已70多年，在他到立法院前，以為只是緝菸、警民衝突、物價上漲、糧荒、文化省籍不同，造成的嚴重衝突與屠殺。從來都不知道這是爭取民主的運動，也不知道以前日治時代台灣菁英那麼優秀，包含1921年成立的「台灣議會設置請願運動」與「台灣文化協會」，領導台灣的民主與文化啟蒙。

游錫堃表示，他到立法院閱讀相關史料書籍，才了解這兩個運動啟蒙整個世代的菁英；當年台灣菁英受到國際民主立憲主義與民主自決思潮啟蒙，卻在228被屠殺殆盡，使很多運動不得不重來。

游錫堃說，黃惠君書中有傑出的考據，揭發當權者有意掩蓋的真相；台灣菁英組黨，從1945年8月15日終戰後，在延平北路掛牌「台灣民眾黨籌備處」開始，雖遭陳儀政府阻止，但並未停下腳步，改用其他方法，例如稱為「台灣民眾協會」這樣沒有黨名的黨，仍遭阻止。

游錫堃指出，經1946年改名為「台灣省政治建設協會」才算登記合法化；但在台東分會成立時，首度推出縣市長民選的主張，激怒陳儀政府，被下令關閉所有分會，並規定參加政建協，也是罪行之一。

游錫堃說，台灣的選舉並非由國民政府從中國帶來，而是日治時期台灣菁英請願爭取而來；228事件不僅是當時的組黨運動，也是台灣民主百年追求，一整個世代菁英在228被屠殺殆盡的日子。

游錫堃表示，這本書詳盡敘述菁英雖被屠殺，心仍有餘溫的火傳承下來，所以台灣民主不是1986民進黨組黨而來，而是許多菁英犧牲換來。（編輯：林淑媛）1110327