接見傑青得獎人 蔡總統：心存雞婆心社會無死角

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（中央社記者溫貴香台北29日電）總統蔡英文今天接見傑青獎得獎代表時指出，台語有一個詞「雞婆心」，如果年輕人的心裡能夠有這份「雞婆心」，社會就不會有死角；期盼年輕朋友透過服務參與社會，用行動發揮影響力，為社會帶來更多的正能量。

總統蔡英文上午在總統府秘書長李大維等人陪同下接見「第28屆全國大專院校傑出服務性社團暨社團領袖傑青獎」得獎代表、指導老師及重要幹部，她致詞時首先恭喜獲獎人，感謝他們用滿滿的熱情，投入服務性社團，為有需要的人服務。

總統舉例，這次得獎的輔仁大學勵德青少年服務社，主要是服務18歲以下的青少年收容人。這些服務對象因為有勵德社社員的關懷，得到了更多的支持和鼓勵，真的不容易。

她進一步表示，來自逢甲大學的社區發展志工隊，也是為小朋友服務。他們走進了十多間國小，舉辦「智高積木」的創意教育活動，讓小朋友們可以多一個有趣的學習發展機會。

總統說，很高興看到台灣的年輕世代，願意走進不同的領域，接觸不一樣的人群，貼近社會的脈動，全心全力做服務。相信在這個過程中，不僅幫助了別人，自己本身也有許多的收穫。

總統表示，過去這幾年，政府積極推動年輕朋友參與服務，也鼓勵自組團體來服務社會。去年，教育部補助了337個自組團隊、5萬多大專院校志工，並且成立了13家青年志工中心。

她說，政府的目的就是要讓更多的年輕朋友，主動了解並發掘自己身邊或社區鄰里需要服務的地方。也期待年輕朋友透過服務參與社會，用行動發揮影響力，為社會帶來更多的正能量。

總統感謝國際傑人會定期舉辦「傑青獎」選拔。這個獎項讓大專院校的青年志工，能夠分享交流服務經驗，也讓更多的年輕朋友，跟著一起加入服務社會、實踐自我的行列。

總統說，台語有一個詞「雞婆心」，如果年輕人的心裡能夠有這份「雞婆心」，社會就不會有死角。她希望年輕世代能夠發展這樣的心態與生活習慣，當周邊有需要照顧的人，就盡自己的力量照顧他們。（編輯：林興盟）1110329