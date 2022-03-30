基隆警違紀飲酒染疫釀破口 監委申請調查

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（中央社記者陳俊華台北30日電）監委陳景峻今天說，基隆市警察局未落實勤務管理及防疫措施，員警在上班時間外出、違紀飲酒染疫，造成4個分局員警陸續確診，事關警政紀律及疫情控管，已申請自動調查。

陳景峻透過新聞稿指出，基隆市警察局第一分局偵查隊汪姓小隊長在上班時間外出，與第二分局偵查隊休假的林姓隊長到小吃店飲酒到深夜，因而染疫，並導致4個分局員警陸續出現確診病例，數十名員警被匡列隔離，防疫破口造成警力不足。

陳景峻說，基隆市長林右昌也因出席基隆市警察局表揚活動時與確診員警接觸，而須居家隔離。

陳景峻表示，他對警政單位有無落實勤務管理、防疫措施，表達高度關切，已申請自動調查。

陳景峻指出，基隆市警察局員警出缺勤情形，是否依相關勤務管理規定辦理、有無涉足不當場所或其他不法情事、是否依中央流行疫情指揮中心規定，落實防疫措施、防疫通報作業；有無錯失先機，防堵疫情蔓延、相關人員有無消極任事，並涉怠惰失職情事，事關警政紀律及疫情控管，宜深入調查釐清。（編輯：翟思嘉）1110330