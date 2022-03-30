修憲複決綁年底大選？朱立倫籲民進黨先修公投法

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉冠廷台北30日電）立法院25日通過18歲公民權修憲案，國民黨主席朱立倫今天說，民進黨應先修公投法，才能讓公民複決在年底有辦法結合大選；他強調，他不是不贊同，他是守法。

立法院25日通過18歲公民權修憲案，民進黨希望修憲案的公民複決能與年底的地方選舉合併舉行，國民黨立委蔣萬安也認為，合併舉行能提高投票率。

朱立倫今天下午在中常會上表示，18歲公民權是國民黨提出的四大主張之一，其餘則包括動物權、環境權入憲，以及閣揆同意權，但民進黨想盡一切辦法來扭曲、污衊國民黨。

朱立倫拿出108年修正後的公投法說，第15條明定憲法規定提出的複決案，經公告半年後，應於10日內交由主管機關辦理公民投票；第23條則是民進黨在108年修正通過的公民投票日，訂於8月第4個星期六，自110年起每兩年投票一次，這是民進黨主導通過的法律。

朱立倫說，「今天中選會能夠違反公投法嗎？」既然希望公民複決能與年底選舉一起舉行，第一件事就是先修公投法。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

朱立倫說，去年國民黨強力主張一定要修法，否則公投跟大選依法是沒辦法一起舉行的。民進黨必須承認去年扭曲社會主流民意，強力反對公投綁大選，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌，應收回當初反對公投綁大選的言論。

朱立倫說，立法院修改公民投票法，年輕人關心的18歲公民權，在年底才有辦法結合大選，民進黨去年反對國民黨公投綁大選的主張，現在又誣指國民黨不贊成，「我不是不贊成，我是守法」，以及遵守公投結果。（編輯：翟思嘉）1110330