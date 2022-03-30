賑濟烏克蘭專戶近9.2億 捐款倒數最後2天

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賑濟烏克蘭專戶截至30日下午，善款累積已達新台幣9億1799萬元。圖為民眾13日在台灣聲援烏克蘭和平大遊行高舉標語及旗幟表達支持。（中央社檔案照片）

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（中央社記者賴于榛台北30日電）離捐款截止日只剩2天，賑災基金會今天指出，賑濟烏克蘭專戶截至下午4時20分，善款累積已達新台幣9億1799萬元，捐款筆數計12萬5554筆。

俄烏戰事未歇，為協助烏克蘭難民，外交部2日透過財團法人賑災基金會開立烏克蘭捐款專戶，預計4月1日截止捐款，其中線上多元支付刷卡服務4月1日中午12時關閉，超商及虛擬ATM付款已於3月27日晚間11時59分先行關閉。

根據衛福部公開的勸募活動資訊，此次2022年烏克蘭國際援助專案，預募金額為10億元。

賑災基金會今天發布新聞稿指出，截至下午4時20分，善款累積已達新台幣9億1799萬元，其中實體帳戶統計達7億4243萬元，線上多元支付平台收到1億7556萬元，捐款筆數共計12萬5554筆。

基金會指出，今天最高額捐款為250萬元，來自愛妮雅化妝品集團員工及集團總裁共同捐助。

基金會表示，根據聯合國難民署指出，自2月24日烏克蘭進入戰爭狀態以來，逾650萬人在烏克蘭境內流離失所、370萬人被迫逃離該國，目前由台灣人愛心援助的款項已超過9億元，款項將確實投入救援烏克蘭難民行動，協助安頓流離失所的烏國民眾。

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專案募款4月1日截止，基金會說，民眾最關心的款項用途、募款過程及結果等，將在募款結束後另行列項報告，具體時程與揭露方式將於賑災基金會網站公告。

基金會也提醒，民眾若需要捐款收據，可將捐款證明，如臨櫃捐款收執聯、ATM收據等，敘明捐款人姓名，以及收據抬頭、電話及收據寄送地址，透過傳真或Email等方式傳送至賑災基金會，待確認無誤後將統一寄出收據。（編輯：謝佳珍）1110330