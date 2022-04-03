300億擴大租金補貼 內政部：具5層劃時代意義

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（中央社記者陳俊華台北3日電）行政院3月31日院會通過300億元擴大租金補貼專案，內政部今天說，這具有經濟成長果實與租屋民眾共享、加碼補助房客與房東共創雙贏、主動助經濟弱勢戶申辦、5成以上家庭受惠，以及持續健全租屋市場等5層劃時代重大意義。

行政院會通過擴大租金補貼專案，預計今年7月起，擴大、加碼補助租金補貼，放寬申請資格，納入頂樓加蓋租屋族等，受惠戶數提升為50萬戶，且針對青年、新婚、育兒家庭與經濟弱勢另有加碼補助，補貼金額總規模也由新台幣57億元提高至300億元。

內政部透過新聞稿表示，協助租屋家庭是政府近年最關注的政策核心，但近期房租上升與物價上漲態勢明顯，民眾租屋需求與生活壓力逐漸增高，幸好經濟成長表現良好，後續發展量能相當樂觀，因此政府決定將經濟成長果實分享給租屋民眾，同時大幅提升整體居住福利政策目標，建構更完整的租屋福利體系。

內政部說，擴大租金補貼政策採取「放寬申請資格、提高補貼金額、簡化申請程序、中央直接核撥」等4項基礎，除了讓更多租屋家庭得到更高的補貼外，並結合跨部會合作架構，民眾只要填寫申請書，上傳租約與存摺封面即可完成申請，其他資格資料則由跨部會的大數據平台完成，大幅降低民眾準備資料的困擾。

內政部指出，這項專案同時搭配去年6月住宅法修法完成的房東所得稅、地價稅與房屋稅等3稅減免配套措施，讓過去被詬病的看得到吃不到、房東抗拒或租賃雙方對立等問題降到最低，進而共創雙贏。

內政部表示，過去有不少經濟弱勢者，因為數位落差或其他原因，未能申請補貼；政府將透過大數據分析，掌握無自有住宅且未申請補貼的經濟弱勢家戶，主動通知與協助完成申請，讓福利資源有效提供給最需要家庭。這次也一改過去違建住戶不能申請補貼的盲點，讓過去被遺漏卻又需要協助的違建租屋者也可申請。

內政部說，2020年住宅普查全國租屋家庭約87.6萬戶，政府提供50萬戶租金補貼後，將有超過半數的租屋家庭直接獲得政府協助，且租賃契約都完全符合相關租稅規定，得到政府的管理與服務，不僅絕大多數的弱勢租屋者的負擔減輕，相關的租賃糾紛也會減少。

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內政部表示，行政院長蘇貞昌的政策，宣示清楚表明住宅政策的核心方向，就是在擴大租金補貼與社會住宅兩大政策的基礎上，以安定租屋生活，強化政府協助，有序健全發展租屋市場做為住宅政策的主軸。

內政部強調，將秉持劃時代的政策目標，辦理好擴大租金補貼政策的執行工作，並積極規劃租屋市場健全發展的配套措施，讓政府的良法美意成為租屋民眾持續且溫暖的支持。（編輯：楊蘭軒）1110403