民調前一天 鍾佳濱質疑初選淪為花錢競賽

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（中央社記者郭芷瑄屏東縣5日電）民進黨屏東縣長民調初選明天展開，參選人立委鍾佳濱今天召開記者會，質疑對手立委莊瑞雄及周春米的電視廣告、大型造勢及座談會花費龐大，要求說清楚「以後怎麼還」。

莊瑞雄隨後在屏東市玉皇宮接受媒體聯訪回應，只辦過1場大型座談會，其他參選人有辦5場的、有數十場的；有人錢花在看得見的地方，有人花在看不見的地方。他捫心自問堅守民進黨的清廉價值。

莊瑞雄說，反而是打一場初選要引進外來勢力，才叫還不起，這也是民進黨該關切的。他表示，他答應一定會向黨主席蔡英文提初選條款，訂定初選規範，包括經費的使用。

周春米則以錄影在媒體群組回應，她表示，從黨外到民進黨，在街頭及廟埕開講是傳統，勤政清廉是民進黨的ABC，不用多談，在民調倒數最後一天，大家應該公平、榮耀的競爭，不要用昨是今非及非難同志方法，這不是支持者和屏東鄉親所樂見。

鍾佳濱、莊瑞雄及周春米今天都以掃街最後衝刺。鍾佳濱今天在屏東市慈鳳宮由前屏東縣長曹啟鴻、前代理縣長吳應文陪同召開記者會。

鍾佳濱提出自己的立委政治獻金結餘款近新台幣600萬元，在這場初選中已用罄，質疑莊瑞雄光4天播放電視廣告依「市價」估計就超過千萬；周春米自稱的3000場座談會更是無從估價起，2人初選恐怕就花費上億元，初選就花這麼多錢，大選花更多。

鍾佳濱表示，雖然「公職人員選舉罷免法」沒有規定初選經費上限，但2名對手在初選階段究竟花費多少、錢從那裡來、如何償還，有義務向選民說明清楚。鍾佳濱也在現場簽署承諾書，表明未來縣長競選支出將符合「 公職人員選舉罷免法」競選經費限制。

曹啟鴻表示，依民進黨倫理及「清廉勤政愛鄉土」精神，本來這場初選應該順理成章由鍾佳濱接棒，卻有人貼廣告及引入外力毀掉民進黨精神。吳應文指出，越接近最後階段，竟然還出現分化黨內團結電視廣告，這種破壞民進黨團結、謀取個人私利行為，嚴重傷害民進黨黨魂。（編輯：孫承武）1110405