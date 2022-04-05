日租套房違規收住居家檢疫者 高雄加強聯合稽查

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（中央社記者陳俊華台北5日電）審計部查核發現，高雄疑有日租套房反覆收住居家檢疫個案；經檢討改善後已依法裁處，加強聯合稽查旅館及民宿2169家次、日租套房計280家次，並在110年1月訂定日租套房防疫管控措施。

根據審計部最新公告，為因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情蔓延，居家檢疫及隔離人數遽增，中央流行疫情指揮中心宣布109年3月19日起所有入境者需居家檢疫14天，且交通部公告自同年9月30日起非防疫旅館不得收住居家檢疫及隔離者。

審計部指出，高雄市政府衛生局及觀光局共同審查防疫旅館業務，與轉銜防疫旅館入住服務；居家檢疫關懷訪視則按國籍分別由高雄市政府民政局、警察局外事科權管，如果發現違規者，由權管單位通報衛生局依法裁處、並限期改善。

但高雄市審計處在109年11月查核發現，疑有日租套房反覆收住居家檢疫個案，或居家檢疫者入住非防疫旅館，且未善用跨機關管理居家檢疫者清冊、日租套房及防疫旅館清冊等資料相互勾稽，以檢覈居家檢疫住所的適切性，橫向溝通機制未臻周延，又未研訂日租套房相關防疫管控措施等。

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審計部表示，經追蹤改善情形，高雄市政府在110年1月公告日租套房防疫管控措施，裁罰違規收住居家檢疫者的日租套房業者及非防疫旅館；觀光局也將不定期提供日租套房及防疫旅館清冊，供里幹事檢核居家檢疫住所。

審計部指出，同時，由權責機關辦理防疫旅館、日租套房聯合稽查截至110年底止，已稽查旅館及民宿業計2169家次、日租套房計280家次，以強化防疫管控作業，增進防疫成效。（編輯：楊凱翔）1110405