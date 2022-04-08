言論自由日追思鄭南榕 總統：強化台灣民主韌性

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（中央社記者溫貴香台北8日電）總統蔡英文昨天表示，33年前，鄭南榕以肉身殉道，把威權轉型中的台灣，向著自由民主的方向加速推進。她並提到，俄國侵略烏克蘭的戰事中，各種錯假訊息的認知操作，讓人警覺到言論自由的挑戰永遠都在。此時此刻，強化台灣民主的韌性是我們的責任。

總統昨晚在臉書發文表示，4月7日，是鄭南榕先生離開我們的日子，也是國定的言論自由日。

她說，33年前，Nylon（鄭南榕）以肉身殉道，把威權轉型中的台灣，向著自由民主的方向加速推進。

總統表示，在這一天，感念Nylon為了堅持理念的奮不顧身，也感謝所有在那個威權年代，為了台灣，為了自由民主，犧牲個人，歷經苦難也要挺身而出的每一位先行者。正因為他們的無私奉獻，此刻的台灣人可以自由思想，可以大聲說話，可以沒有顧慮的爭執不同，享受與所有進步國家沒有差別的自由。

她進一步說，從威權走向民主，這數十年來的篳路藍縷，也提醒著更應該為了自己還有未來每一代的台灣人，共同珍惜並且全力守護得來不易的一切，讓世世代代的台灣人，都不再經歷威權的壓迫傷害，永遠享有自由民主帶來的美好。

總統表示，近來，從俄國侵略烏克蘭的戰事中，各種錯假訊息的認知操作，讓人警覺到言論自由的挑戰永遠都在。威權勢力藉著這樣的操作，意圖誤導認知，分化團結，進而讓人失去對民主自由的信心。

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總統說，此時此刻，強化台灣民主的韌性，「就是我們的責任」。這一代的台灣人必須有能力，因應各種新型態對自由民主的挑戰，更要持續努力打造台灣，成為更多元、透明與活躍的民主社會，為世世代代的台灣人，奠定自由民主的永續基礎。

總統表示，她也認為，只要台灣人民持之以恆的訴說民主、自由的故事，記取前人的精神和貢獻，並且堅持這條守護民主、捍衛自由的路，台灣的民主將會持續壯大。（編輯：楊昭彥）1110408