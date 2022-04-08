王毅稱裴洛西踩一中紅線 蘇貞昌：不必說三道四

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（中央社記者范正祥台北8日電）中國外交部長王毅稱美國眾議院議長裴洛西如果訪台將踩「一個中國」紅線，行政院長蘇貞昌今天在立法院答詢時表示，美國議長要來台灣，是彼此堅守民主自由共同價值，「中國不必說三道四」。

昨天傳出裴洛西（Nancy Pelosi）將在10日訪問日本結束後轉至台灣訪問，美方與外交部皆未正式證實。裴洛西發言人昨天晚間表示，裴洛西驗出COVID-19（2019冠狀病毒疾病）陽性反應，目前無症狀，她率領的國會代表團亞洲行將因此延後。

立法院會今天進行施政總質詢，蘇貞昌率相關部會首長列席並備質詢。

民進黨立委賴瑞隆質詢時說，很多民眾關注裴洛西擬訪台一事；不過裴洛西行程因為確診COVID-19關係有可能延後，他請蘇貞昌說明，行政院對裴洛西擬訪台的態度。

蘇貞昌表示，熱忱歡迎裴洛西來台，但因為裴洛西要自我健康管理而延後亞洲行。他說，祝福裴洛西早日康復、平安無事，繼續為自由民主和台美關係一起努力。

賴瑞隆質詢時還提及，王毅昨天稱裴洛西如果訪台將踩「一個中國」紅線。蘇貞昌指出，中國一向蠻橫，對世界各國主權行使、外交活動指手畫腳，美國議長要來台灣，是彼此堅守民主自由共同價值，中國不必說三道四。

另外，賴瑞隆質疑，國內部分政黨人士對於裴洛西擬訪台酸言酸語。蘇貞昌對此表示，不論在朝、在野、政界、學界，在什麼場合，應該對於支持台灣自由民主的活動共同表示歡迎，同時也應該一致團結對外，大家同聲一氣比較好。

蘇貞昌說，台灣今天的自由民主需要大家一起努力，不論在朝、在野，大家應該和主流民意站在一起。（編輯：蘇志宗）1110408