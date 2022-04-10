台波攜手挺烏 17日合辦為烏克蘭祈福慈善音樂會

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（中央社記者黃雅詩台北10日電） 台灣、波蘭持續協力幫助烏克蘭，波蘭駐台灣代表處與外交部將在4月17日合辦「為烏克蘭祈福」慈善音樂會，票房收入扣除必要支出後，全數交由外交部捐助烏克蘭作為難民救助之用。

波蘭駐台代表處9日在官方臉書發文指出，這場「為烏克蘭祈福—Solidarity With Ukraine」慈善音樂會即日起開始售票，音樂會由外交部與文化部指導，台北愛樂文教基金會主辦。

音樂會演出者包括知名波蘭鋼琴家劉愷孟（ Kamil Tokarski）、台灣小提琴家金昫祈、女高音林玲慧、男中音陳翰威，並由國家交響樂團協同指揮吳曜宇擔任指揮。

演出曲目第一首是烏克蘭音樂家波特凱維茨（Sergei Bortkiewicz:）的前奏曲作品33第一號，波特凱維茨是出生在烏克蘭的波蘭裔貴族，他出生在目前遭受俄羅斯慘烈攻擊的烏克蘭東部哈爾科夫（Kharkiv），曾因遭遇一次世界大戰戰火流亡歐洲，以高超琴藝享有「烏克蘭的拉赫曼尼諾夫」美譽。

曲目還包括烏克蘭作曲家米可拉‧李森科（Mykola Lysenko）的「為烏克蘭祈禱」（Prayer for Ukraine），米可拉‧李森科是烏克蘭19世紀著名音樂家，也是烏克蘭音樂民族運動的創始人，他將烏克蘭民間文學藝術融入音樂中，創造了許多具有烏克蘭獨特民族風格的音樂，被譽為「烏克蘭音樂之父」。

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波蘭駐台代表處臉書指出，2月24日拂曉，烏克蘭遭受俄羅斯無情砲火侵襲至今超過一個月，超過400萬人民被迫逃離家園，境內有超過千萬人需要援助和保護，在這生死存亡的艱困時刻，我們應該挺身而出。

波蘭駐台代表處貼文指出，「為烏克蘭祈福—Solidarity With Ukraine」慈善音樂會，除希望以音樂為烏克蘭加油，緬懷因戰爭不幸離世的逝者之外，也盼望藉由舉辦音樂會集結各界愛心，以實際行動幫助烏克蘭，希望各界共襄盛舉，將來自台灣的愛與祝福傳遞給遠方的烏克蘭人民。（編輯：蘇志宗）1110410