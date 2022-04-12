主持治安會報 蘇貞昌：增設188處路口科技執法

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（中央社記者陳俊華台北12日電）行政院長蘇貞昌11日說，目前45處區間測速已有40處恢復執法，事故件數、傷亡數都減少7至8成；他已同意再增設188處路口科技執法設備，從77處增加到265處，經費共6億元，將立刻執行。

行政院透過新聞稿表示，蘇貞昌11日主持「111年度第2次治安會報」。他在聽取交通部「強化道路交通安全」報告後表示，根據警政署統計，從今年初至4月8日，車禍死亡數已較去年同期減少50人，相當於讓肇事和受害方共約100個家庭免於遭受影響；依分類顯示，路口事故死亡數減少21人，酒駕死亡數43人持平，機車事故死亡數增加11人。

蘇貞昌說，針對部分縣市交通事故死亡人數呈現增加情況，請相關部會與縣市共同檢討分析，能再加以補強改善之處，都請持續努力、加速進行。

蘇貞昌指出，目前已全數達成55所學校公車進校園的需求營運，並初步媒合及補助50所學校，鼓勵學生參加機車駕訓，請教育部、交通部持續加強宣導並檢核成效，也請教育部整合學校意見，檢視是否有需要進一步改善之處。

在科技執法方面，蘇貞昌表示，目前45處區間測速已有40處恢復執法，恢復後與前3年的每月平均事故作比較，不論在件數或傷亡數都減少7至8成，可見區間測速的科技執法明顯有效，請法務部行政執行署針對處罰在行政執行方面，務必到位。

蘇貞昌說，他已同意再增設188處路口科技執法設備，從77處增加到265處，經費共新台幣6億元，請相關部會立刻執行、儘速完成，展現成效，並留意招標過程符合規定及機器設備品質。

蘇貞昌說，目前全國計有1070處危險路口正進行施工改善，請交通部、內政部營建署及各縣市政府督導，儘速完成，並請妥善督導施工單位。

至於強化外送員勞動安全方面，蘇貞昌表示，勞動部雖已修正公布相關安全指引，且外送平台業者都為外送員投保團體傷害保險，但仍需課責外送平台雇主做好外送員的道安教育訓練，並在制度設計上，禁止限時送達。

酒駕防制方面，蘇貞昌表示，請警政署持續維持長期、有效機制並責成分局，就業者所在、易生酒駕及發生事故之處，特別訂定防範機制、臨檢路段與時段，以有效防止發生道安事故。

蘇貞昌強調，從3月31日起，酒駕已加重罰則，並公布累犯姓名與照片，請各執法單位貫徹執行；針對任由酒駕的業者，警政署已採回溯管理，希望能讓業者負起社會責任。針對「道路交通管理處罰條例」加重處罰惡意逼車、無照駕駛相關修法，則請政務委員吳澤成善加督導。（編輯：林克倫）1110412