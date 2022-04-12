國防部：擴大官兵篩檢頻次 確保國軍戰力

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（中央社記者游凱翔台北12日電）國軍官兵確診人數增加，外界憂是否衝擊戰力。國防部今天表示，因應疫情變化，國防部已針對密閉空間、特定人員強化篩檢作業，並隨疫情變化，擴大官兵篩檢範圍及篩檢頻次，以有效阻斷感染源。

近期疫情升溫，國防部上午舉行「全民國防手冊範本說明」線上記者會，國軍疫情指揮中心主任陳怡蓉上校也在會中闡述國軍現行防疫措施。

由於有國軍官兵染疫，媒體關切是否影響國軍戰力。陳怡蓉指出，國軍依中央防疫指導及疫情現況，同步滾動式修正防疫具體措施，來強化人員進出營區篩檢等各項防疫作為。

此外，國防部會用最嚴謹的態度執行各項防疫作為，來維持戰力完整，且因應本次社區疫情變化，國防部已在1日針對密閉空間、特定人員強化篩檢作業，並隨疫情變化，擴大官兵篩檢範圍及篩檢頻次，以有效阻斷感染源。

媒體關切，國防部有無制定警示訊號，例如多少人在同一營區或同時有多少營區出現確診者時，國防部將暫停教育召集。

陳怡蓉表示，目前按期程、按計畫推展各項戰演訓任務，若疫情擴散警戒升級，中央下令停止各類型集會活動，國防部將於最短時間內召集相關單位完成評估，並在第一時間運用電話、多媒體、跑馬燈公告等方式通知召員及役男。

陳怡蓉強調，配合中央疫苗政策，國軍人員新冠疫苗追加劑接種率達85%，且化學清消作業能量充足，可以滿足營區每日清消工作，降低營區感染風險；此外，參加教勤召及軍事訓練役男，若本身有健康狀況疑慮，國防部均有專責聯絡窗口協助辦理停止徵集。

媒體詢問，中央流行疫情指揮中心已向輝瑞藥廠簽訂採購口服藥物，中央有無將藥物撥發至國軍醫院使用。

陳怡蓉回應，這類藥物是屬新冠肺炎治療劑，由中央統一調度並配撥至指定醫療院所，給予符合條件病人治療使用，目前所屬軍醫院已獲分配，後續配合中央調度執行各項防疫工作。（編輯：趙蔚蘭）1110412