傳印太經濟架構不邀台 外交部：盼推動共同利益

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（中央社記者葉素萍台北12日電）美國將啟動「印太經濟架構」，但有外媒報導指，美國政府目前不考慮讓台灣參與該計畫。對此，外交部發言人歐江安今天說，印太經濟架構還在制訂當中，相關參與成員尚未決定，台灣盼能在印太地區推動台美共同利益。

外交部今天舉行例行記者會，對於美國將啟動「印太經濟架構」，媒體問到，路透社報導美國商務部長雷蒙多在一場閉門會議上表示，美國政府目前不考慮讓台灣參與該計畫。

對此，歐江安回應，「印太經濟架構」（IPEF）仍在制定中，美方正與相關各方進行討論，有關參與IPEF架構的相關成員，美方尚未做成政策決定。

歐江安說，外交部與各相關部會將持續與美方溝通聯繫，透過台美既有的經貿合作機制與對話管道，深化台美在供應鏈韌性、基礎建設等多元議題合作，並推動參與印太經濟整合。

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歐江安並說，誠摯感謝3月30日200名跨黨派美國聯邦眾議員連署致函拜登政府，一致表達對台灣參與IPEF的高度支持。

她指出，台灣與美國具有維護以規則為基礎的國際經貿秩序的共享願景與目標；深化台美雙方的經貿夥伴關係，並在印太地區推動經貿合作，符合台美共同利益。外交部將協同國內經貿相關單位，積極推動參與區域重要經貿合作及對話，共同促進印太區域的自由、開放、穩定與繁榮。（編輯：翟思嘉）1110412