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美澳外交高層通話 盼合作推進台海和平穩定

2022/4/13 09:54（4/13 11:07 更新）
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美國副國務卿雪蔓（圖）12日與澳洲外交暨貿易部秘書康貝爾通話，談論俄烏、台海與AUKUS。（圖取自twitter.com/DeputySecState）
美國副國務卿雪蔓（圖）12日與澳洲外交暨貿易部秘書康貝爾通話，談論俄烏、台海與AUKUS。（圖取自twitter.com/DeputySecState）
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（中央社記者徐薇婷華盛頓12日專電）美國副國務卿雪蔓今天與澳洲外交暨貿易部（DFAT）秘書康貝爾通話，談論俄烏、台海與AUKUS。雪蔓在電話中關切印太近期發展，盼與盟友合作推進台灣海峽等區域和平穩定。

由美國、英國與澳洲組成的「三方安全夥伴關係」（AUKUS）領袖5日發表共同聲明，宣布將共同發展極音速、反極音速及電子戰軍力。他們重申將致力維繫自由開放印太區域，以及對尊重人權、法治、免受脅迫下和平解決爭端之國際體制的承諾。

雪蔓（Wendy Sherman）今天進一步與康貝爾（Kathryn Campbell）通話，商討俄烏戰事、印太與台海情勢及AUKUS聯盟。

根據美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）晚間發出的通話摘要，在俄烏方面，雪蔓與康貝爾討論盟友夥伴目前採取何種行動，就俄羅斯對烏克蘭無端發動殘酷戰爭一事，向俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）與縱容他的人士進行究責。

普萊斯指出，兩人也觸及目前支援烏克蘭的努力；她們譴責俄軍犯下的暴行，強調會確保相關人士對自己所作所為負責。

在AUKUS方面，普萊斯表示，雪蔓與康貝爾對近期AUKUS領袖聲明、三方持續緊密合作表達歡迎。此外，雪蔓也在電話中關切印太區域近期發展，並與康貝爾討論與盟友夥伴合作，推進區域和平與穩定的機會，包括台海在內。（編輯：陳惠珍）1110413

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