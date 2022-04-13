航基站毒品監守自盜案 監院糾正法務部調查局

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（中央社記者陳俊華台北13日電）監察院今天指出，法務部調查局航業調查處基隆調查站遺失扣案毒品6.5公斤的安非他命，內部人員長期監守自盜，各項管控機制失靈，監察院通過糾正法務部調查局、航業處及基隆調查站。

監察院透過新聞稿表示，法務部調查局航業調查處基隆調查站在108年3月間，受理財政部關務署台北關松山分關移送內藏6.5公斤二級毒品甲基安非他命郵包案件，扣案毒品在站內待送驗期間，竟因不詳原因遺失，至今仍未尋獲。

監察院說，為釐清實情，經司法及獄政委員會決議推派監委王麗珍、葉宜津、郭文東調查；司法及獄政委員會今天通過3位委員提案，糾正法務部調查局、航業處及航基站。

監委指出，航基站偵辦這件海關移送內藏毒品航空郵包案件，經報請台灣桃園地方檢察署指揮偵辦，因承辦人員調查後無法查悉嫌疑人，原本擬以無主物向地檢署報結，但扣案毒品送驗期間，竟在站內不明原因遺失，至未能尋獲。

監委表示，航基站從承辦人、組長、業管副主任因怕遭受行政究責，竟商議向上級長官隱瞞，並撰擬不實復函內容，向檢察官謊稱扣案證物已送調查局鑑識單位鑑定中，導致使檢察官將該案件暫行簽結，妨害刑事案件後續偵辦及扣案證物的保全。

監委指出，檢調更進一步查獲，航基站前組長徐宿良從101年起竊占、調包其餘6案扣案毒品，前後多達9次，再交由竹聯幫分子對外販售，不法獲利逾新台幣1億6808萬餘元，執法人員知法犯法，嚴重傷害調查局形象。

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監委表示，這些案子起因在於調查局毒品案件管制系統未設計稽催功能，不利風險管控。調查局絕大多數外勤處站未切實依照「法務部調查局偵辦案件扣押物管理要點」辦理，也沒定期檢查扣押物管理現況；調查局業務單位及政風室在案發前，從未派員稽查扣押物保管情形，並督責駐區督察加強扣押物管理工作。

監委指出，調查局未建立毒品銷燬前複驗機制，難以察覺航基站多起扣案毒品在銷燬前，就已遭抽換調包的情形。調查局及所屬航業處、航基站確有重大違失，依憲法及監察法提案糾正，並移送行政院轉請法務部檢討，並督促所屬切實改善。（編輯：翟思嘉）1110413