綠營高市議員初選 正國會新人落敗、王浩宇民調墊底

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（中央社記者蔡孟妤高雄14日電）民進黨高市議員初選民調截至今日，正國會在高雄推出的2名新人均未過關，新潮流新人林慧欣則在第一選區出線，成為率先通過初選的新人。先前宣布退選的前桃園市議員王浩宇則民調墊底。

民進黨11日起舉辦高市議員初選民調，共有8選區需辦理初選。這次正國會、新潮流和湧言會均有推出新人，不過正國會推出的第6選區（鹽埕、鼓山、旗津區）張峻榕和第7選區（三民區）蔡佳庭2名新人已完成民調，均未過關。

目前已出爐的初選結果，包括第1選區（旗山、美濃等9區）及第6、第7選區。第1選區民進黨提名2席，由林富寶和林慧欣出線，湧言會推出的李庭慧落敗。第6選區提名2席，由現任議員簡煥宗和李喬如搶下，張峻榕挑戰失利。

第7選區提名4席，共6人登記參選，民調結果今天公布，前4名依序為康裕成0.2393、鄭孟洳0.2153、何權峰0.1929、林武忠0.1661，將可獲提名。先前已宣布退選的王浩宇則民調最低僅0.0523，蔡佳庭0.1341也未能出線。

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民進黨接著將於今晚辦理第9選區（鳳山區）、第10選區（前鎮、小港區）初選民調，兩選區均提名4席、5人登記參選，也各有1個婦女保障名額。

第9選區有現任議員林智鴻、張漢忠、陳慧文及新人蘇致榮、許易鼎登記。第10選區則有現任議員鄭光峰及新人黃彥毓、陳致中、黃雍琇、余宗熹登記，其中湧言會新人黃雍琇在現任議員林宛蓉退選後，搶下唯一婦女保障名額，形同保送。（編輯：黃世雅）1110414