民眾黨桃園市長初選 謝立功賴香伶15至19日民調

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（中央社記者郭建伸台北15日電）台灣民眾黨桃園市長初選由黨秘書長謝立功與立委賴香伶角逐提名。民眾黨今天指出，初選全民調時間從15日至19日，待結果出爐後經選舉決策會、中央委員會通過後，正式公布民眾黨桃園市長參選人。

民眾黨透過新聞稿指出，謝立功過去曾任移民署長、警察大學國境系主任，結合理論和實務，對航空城及移民政策提出最貼心務實的見解；謝立功推出以機場運輸為核心的的路網構想，整合大眾運輸、公路等系統，目標解決桃園長久以來的塞車問題。

民眾黨指出，賴香伶是客家人，過去積極參與勞權抗爭，在台北市勞動局長任內頗受好評，具備豐富的行政經歷，盼打造具執行力又會溝通的政府，邀請市民在「桃園政見共筆平台」提出需求，將桃園打造成新興國際城及優質職場。

民眾黨指出，初選全民調委託求真與十方兩間民調公司進行電話的民意調查，民調時間15、18、19日的下午6時30分至9時30分，16、17日民調時間為下午4時至9時30分。（編輯：蘇志宗）1110415