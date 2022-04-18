輔選新人惹議遭喊卡 蔣萬安：尊重市黨部意見

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（中央社記者王承中台北18日電）國民黨立委蔣萬安為北市議員擬參選人輔選引發爭議，市黨部緊急喊卡。蔣萬安今天表示，初衷是希望鼓勵新人，他非常樂於幫忙，但市黨部有接到不同聲音，基於讓初選順利的考量，他尊重市黨部意見。

國民黨台北市議員初選已開始，備戰台北市長選戰的蔣萬安近日啟動新人輔選模式，為正在初選的新人錄製電話語音拜票，但此舉卻遭同選區的其他新人反對，而為維持初選公正性，國民黨台北市黨部緊急跳出來喊卡。

蔣萬安今天在立法院受訪時表示，他一開始的初衷就是鼓勵優秀青年參與公共事務，希望這些優秀青年能被更多人看見，他一直以來的態度就是如此。新人參選非常辛苦，不管哪個選區的新人找他幫忙，只要時間允許，他都非常樂意。

對於台北市黨部緊急跳出來喊停，蔣萬安指出，他在上一屆地方選舉時，也給予新人許多協助，過去如此，現在也一樣，但也知道黨部有接到地方不同的聲音，基於市黨部主辦提名作業，必須考量讓初選順利完成，所以他完全尊重市黨部的意見。

媒體詢問，初選似乎出現黨內互打，蔣萬安表示，還是希望初選過程中，大家理性討論。大家是一個團隊，都有共同目標，打贏年底選戰，毋庸置疑。

衛福部食藥署通過授權莫德納疫苗適用於6至11歲兒童，蔣萬安表示，大多數的國家採用BNT疫苗，也有部分國家採用莫德納，他特別把家長的擔憂透過立院質詢反應給衛福部長陳時中，對於未來是否有機會讓家長選擇，陳時中也給予正面回覆，但前提是未來BNT能順利到貨。

中正紀念堂被列為立法院遷址的提案選項之一，蔣萬安表示，立法院遷院要考量國家長遠發展、國會運作順暢及行政效率提升等面向，大家開誠佈公、好好溝通討論。

對於昨天開始進行居家隔離的台北市長柯文哲與副市長黃珊珊，蔣萬安則表示保重。他指出，柯文哲跟黃珊珊都在居家隔離，他相信只要遵守相關防疫規定，應該都不會有問題，「健康是最重要的，每一個人做好防疫，保重。」（編輯：謝佳珍）1110418