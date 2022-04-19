時力：國軍裝備安全應接軌國際 納公正第三方驗收

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（中央社記者王揚宇台北19日電）時代力量立法院黨團今天召開記者會呼籲，國軍的裝備安全規格必須要接軌國際，更要納入第三方公正驗證單位驗收，確保有安全實用的裝備保護國軍，讓國軍安心保衛國家。

時代力量立法院黨團總召邱顯智、幹事長王婉諭、副總召陳椒華今天召開記者會，提出相關訴求。

邱顯智說，日前接獲現役志願役基層軍人的陳情，指2017年開始發放的新型國軍個裝並不安全，也不符合基層在第一線的實際使用，例如頭盔不抗凹陷、防彈背心的抗彈板無法抵抗國造穿甲彈的射擊、夜視鏡結合座稍微撞擊就會斷裂、瞄準鏡的十字線歪斜導致精度不夠等。

王婉諭指出，保護國軍的裝備規格老舊和驗收標準等爭議問題，早已存在多時，以頭盔為例，頭盔應通過貫穿測試、防破片測試、凹陷測試，美國通用的ACH頭盔會進行這些測試。然而，國軍在2017年的建案，卻還是採取40年前公布的老舊頭盔標準，該標準中完全沒有「凹陷測試」。

陳椒華說，理論上軍用品設備規格訂定、生產製造與驗收業務，因彼此可能有相互監督的關係，應由獨立的3個單位來負責，但在台灣，這3個工作都由軍備局來負責。

陳椒華呼籲，台灣的軍備規格應該要接軌國際，在設計與需求端採用美國軍規或北約標準，在驗收端，更應納入第三方公正驗證單位，才能確保有好的裝備保護國軍。（編輯：翟思嘉）1110419