考選部：關務、身障等特考23日舉行 考生應確實防疫

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（中央社記者賴于榛台北22日電）「111年公務人員特種考試關務人員、身心障礙人員考試及111年國軍上校以上軍官轉任公務人員考試」將於23日、24日舉行。考選部今天說，鑑於疫情，請應考人確實遵守戴口罩、非必要不交談等防疫措施。

關務、身障、國軍上校轉任特種考試將於23日、24日舉行，考選部今天發布新聞稿指出，已配合中央流行疫情指揮中心政策，要求試務工作人員須完成第3劑追加劑的接種，始准執行試務工作，或完整接種2劑疫苗且滿14天者，須提供3日內快篩或PCR檢驗陰性證明。

考選部指出，考試當天，應考人進入試區時應配戴口罩及配合量測體溫，並出示該考試通知書、健康關懷表及身分證件，以利工作人員辨別身分，若有「自主健康管理」或身體不適等情況，應在試區門口據實告知工作人員，以利判斷是否安排於備用試場應試。

另為降低感染風險，考選部說，應考人若確診，或被匡列居家隔離、集中隔離、居家檢疫、集中檢疫、處於加強自主健康管理期間，抑或是「自主健康管理經安排採檢，於接獲檢驗結果前」的管制對象，均不得參加考試，且應主動以電話或電子郵件方式告知承辦單位。

考選部說，應考人若在考試中收到上述情形通知，務必立即主動告知試務工作人員即時處理。

考選部呼籲，應考人務必遵守衛生主管機關防疫規定及考場各項防疫措施，而鑑於近期疫情，應考人於考試期間確實遵守防疫事項，包括應全程配戴口罩、嚴禁試場內非必要的交談及移動、勤洗手消毒、口罩髒污或潮濕時應立即更換；用餐須在應試試場固定座位並使用隔板，且用餐完畢應立即戴上口罩。

考選部也鼓勵應考人踴躍下載使用「台灣社交距離APP」，透過科技防疫，強化自主防疫並降低疫情傳播風險。

考選部說，這次考試的各項防疫措施，均配合指揮中心相關指導，適時諮詢感控防疫專家建議，力求防疫措施周妥完善，請應考人共同遵守及落實自主防疫工作，並安心準備應試。（編輯：蘇志宗）1110422