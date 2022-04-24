民進黨拍板蔡其昌參選台中 劉建國選雲林徐定禎選苗栗

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉素萍台北24日電）民進黨選對會今天一致同意，建議徵召行政院顧問徐定禎為苗栗縣長參選人、立委劉建國為雲林縣長參選人、立法院副院長蔡其昌為台中市長參選人，並提交中執會進行徵召提名作業；另外，基隆市、新竹市也建請採徵召。

民進黨選舉對策委員會於今天上午召開會議，黨主席蔡英文在會議中表示，當前烏克蘭局勢仍持續變遷，國內疫情也有所變化；因此，維持國內政經情勢穩定，讓防疫與經濟取得平衡，維持正常生活，才是台灣人民最為關心的事，更是民進黨作為執政黨的首要工作。

蔡英文也在會中表達，中央會推動好的政策，這也需要好的地方首長來執行，才能落實地方建設、照顧人民需求。因此，面對年底的九合一縣市長選舉，民進黨會以「中央執政好成績、地方推薦好人才」為目標，提出優秀的縣市長人選來為地方服務，努力爭取更多台灣人民的支持。

另外，今天選對會一致同意，建議徵召徐定禎為苗栗縣長參選人、劉建國為雲林縣長參選人、蔡其昌為台中市長參選人，並提交中執會，進行徵召提名作業。

蔡英文並認為，民進黨肩負人民殷切期待，被黨徵召參選的責任深重，期盼3人承擔使命，整合黨內團結一致，扛起綠色執政的招牌，爭取更多人民支持，全力以赴拚得勝選。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

此外，選對會認為，基隆市、新竹市因選情特殊考量，建請中執會同意依「民主進步黨2022年直轄市長暨縣市長提名特別條例」第7條規定：「如有特殊選情考量之直轄市、縣市長之提名，得經中央執行委員會決議後，另訂方案執行之」，並準用「民主進步黨2022年直轄市長選舉提名候選人徵召辦法」。

今天會議除高雄市長陳其邁透過視訊外，其餘選對會成員皆出席與會。（編輯：蘇志宗）1110424

民進黨選對會24日一致同意，建議徵召立委劉建國為雲林縣長參選人。（圖取自facebook.com/liucnko.fans）