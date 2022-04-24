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民進黨擬徵召角逐苗栗縣長 徐定禎：要拚勝選

2022/4/24 16:06（4/24 16:43 更新）
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民進黨選對會24日一致同意，建議徵召行政院顧問徐定禎為苗栗縣長參選人。（中央社檔案照片）
民進黨選對會24日一致同意，建議徵召行政院顧問徐定禎為苗栗縣長參選人。（中央社檔案照片）
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（中央社記者魯鋼駿苗栗縣24日電）民進黨選對會今天一致同意，建議徵召行政院顧問徐定禎為苗栗縣長參選人。徐定禎說，總統蔡英文執政讓人民有感，對地方選舉很有助益，有心信能翻轉苗栗，這次一定要拚勝選。

徐定禎下午接受中央社記者電話訪問時表示，2018年獲得民主進步黨支持，以無黨籍身分參選苗栗縣長，但當年因有同婚議題等多個公投案攪局，加上中國國民黨的「韓流」，都造成民進黨在各縣市選戰都打得辛苦，這次選舉他將全力以赴。

他指出，民進黨近年執政有成，不論在外交、國防、經濟、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫等，以及社會福利都讓人民有感，並且年年都有結餘，中央執政的成績優異，地方選舉就會比較好衝刺，認為很有機會能翻轉苗栗。

徐定禎說，明天開始就會陸續與黨內的苗栗縣18鄉鎮市秘書、黨籍縣議員、友黨好朋友們一起開會，希望這次苗栗縣選舉不要單打獨鬥，可以聯合作戰，結合縣內菁英、賢達，一起改變苗栗。

針對時代力量傳出將派人角逐苗栗縣長，徐定禎坦言，多少會擔心泛綠選票因此分散，尤其在年輕選票上會更加明顯，但不管如何，除了自我努力，也希望能討論出空間，讓本土政黨能分進合擊，避免兄弟鬩牆。（編輯：戴光育）1110424

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