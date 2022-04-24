蔡其昌獲徵召參選 林佳龍：民進黨將團結贏回台中

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（中央社記者葉素萍台北24日電）民進黨選對會通過徵召提名立法院副院長蔡其昌，競選2022台中市長。前台中市長林佳龍表示，民進黨將團結贏回台中，「大道多歧」是民進黨文化，儘管過程紛擾，「我們始終懂得團結為台灣」。

民進黨選對會今天一致同意，建議徵召行政院顧問徐定禎為苗栗縣長參選人、立委劉建國為雲林縣長參選人、立法院副院長蔡其昌為台中市長參選人，並提交中執會進行徵召提名作業。

民進黨選對會拍板徵召蔡其昌參選台中市長，林佳龍透過臉書指出，這3年多的時間，很多人問他，為什麼不回台中選，對於他的決定，各種正面的、負面的聲音他都聽見了，比如「從哪跌倒就從哪站起來」、「叫小賀就回台中選」、「你除了台中沒有別的地方了」、「台中需要你」、「台中都選不上了，還要選台北」等。

林佳龍說，今天徵召提名已經確定，他也必須跟一路關心的台中朋友說明，他的想法很單純，並不參雜任何政治算計，可惜所有的純粹，碰到政治就必須要參雜各種陰謀才顯得精彩。

林佳龍細數，2005年，他從台北到台中參選，挑戰如日中天的市長胡志強。他說，17年來，他一直都是在台中跌了又起，起了又跌。十年磨一劍的故事，隨著2014年選上台中市長來到最高峰，也隨著2018年沒有連任，降到冰點。

林佳龍說，到現在，他仍常常想，假如2018年能連任，現在的他或者現在的台中將會如何，不過，這世上沒有小叮噹的「如果電話亭」，生命只能線性前進。他說，台中給予他太多，他所交到的好朋友，那些曾經給他鼓勵打氣的陌生支持者，他打從心底感謝每一句「加油」。

林佳龍提到，他也曾和前立法院長蘇嘉全互相成全禮讓，彼此團結，攜手打過兩次台中市長選舉；林佳龍說，自己把握住治理台中的每一天，擔任交通部長期間仍偏厚台中的交通建設。在市長任內已制定規劃通過縣市合併之後的台中市區域計劃，打好大台中發展奠基工程。

林佳龍表示，去年9月，他就跟台中地方大老及所有立委表明，將不會參選下屆市長；這次台中市長選舉，蔡其昌、何欣純、王義川等人表態參選，代表台中人才輩出，後繼有人，他不必一選再選，應該將棒子往下傳遞，這是他不再競選的原因。

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林佳龍說，昨天國策顧問張光瑤一篇媒體投書「林佳龍沒有嗆賭的歷史紀錄」，肯定他執政時努力將台中升級為更高層次的城市，並提到「佳龍17年來對台中的奉獻，已告一段落，應有能力承擔更重大的任務」；林佳龍表示，能獲得諸多台中前輩與支持者的濃情厚愛，他滿懷感謝。

另外，林佳龍認為，台中地方派系政治仍有未盡之事，唯有團結，並提出城市治理的遠景，才能繼續書寫關於希望的故事。何欣純、王義川都是優秀之人，來日方長，上天自有最好的安排。（編輯：林淑媛）1110424