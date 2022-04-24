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台中雲林苗栗人選底定 民進黨盼翻轉藍營執政

2022/4/24 22:29
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（中央社記者葉素萍台北24日電）民進黨選對會今天拍板徵召台中市、雲林縣與苗栗縣等縣市長參選人，黨內人士指出，中台灣一向是藍綠決戰場，台中市長人選確定讓基層吃下定心丸，選戰鳴槍起跑，可帶動雲林與苗栗一起衝、共同翻轉執政。

民進黨選舉對策委員會今天正式拍板，建議徵召立法院副院長蔡其昌為台中市長參選人、行政院顧問徐定禎為苗栗縣長參選人、民進黨立委劉建國為雲林縣長參選人，並提交中執會進行徵召提名作業，預定27日召開中執會，進行第3波縣市長人選提名。

對此選戰布局，民進黨台中市黨部主委李天生分析，台中市的盤勢是「又藍又綠、不藍不綠」，台中人比較持平，對顏色比較不在意，自主性強；2018年民進黨因為年改、一例一休、同婚等議題失利，再加上韓流效應而大輸。

李天生指出，目前台中市8席立委中、有6席是民進黨籍，從基層結構看，要贏現任市長盧秀燕並非困難，重點在於如何把立委在地方經營的實力，轉移為對市長的投票；此外，盧秀燕沒有那麼不好打，她的施政作為將被一一檢視。

中台灣一向是藍綠決戰場，李天生認為，台中市長人選確定後，可讓基層吃定心丸，選戰鳴槍起跑，帶動大家一起衝。

此外，蔡其昌在台中市長徵詢過程，曾遭遇黨內挑戰，不過，立委何欣純在確定市長人選後已表態，「只有團結，絕對團結一致，共同打拚為台中」。

在嘉義縣長部分，劉建國將對上爭取連任的國民黨雲林縣長張麗善。民進黨黨內人士說，民進黨曾在雲林縣連續執政12年，且綠營在雲林縣的基本盤仍大於藍；從客觀環境看，雲林縣這局是有機會的，總統蔡英文也認為要拿回來。

不過，這位黨內人士說，雖然協調過程，黨內有歧見，但開始選舉就會團結，加上張家班實力不容小覷，民進黨內部必須真正團結，才有辦法贏回。對此，前雲林縣長、民進黨立委蘇治芬今天在臉書發文表達支持，強調「黨的決定，我們全力以赴」。

苗栗縣因民進黨從未執政過、屬超艱困選區。國民黨籍的苗栗縣長徐耀昌任期將屆滿，徐定禎已在地方備戰許久，他2018年時曾受民進黨禮讓，以無黨籍身分挑戰徐耀昌失敗，將再次上陣。

徐定禎今天提到，2018年時有同婚議題等多個公投案，再加上國民黨「韓流」，造成民進黨在各縣市選戰都打得辛苦；民進黨近年執政有成，中央執政的成績優異，地方選舉就會比較好衝刺，他認為很有機會能翻轉苗栗。（編輯：林克倫、楊蘭軒）1110424

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