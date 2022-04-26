快篩實名制將啟動 蔡總統感謝藥師挺身而出

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總統蔡英文（左）26日接見藥師公會全國聯合會，蔡總統說，疫情初期藥師就投入防疫最前線，協助口罩發放，接下來的快篩實名制，執行上也需要藥師幫忙，藥師在防疫扮演不可或缺角色，感謝大家挺身而出、貢獻專業，和政府一起守護民眾的健康。中央社記者鄭傑文攝 111年4月26日

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（中央社記者葉素萍台北26日電）總統蔡英文今天接見藥師公會全國聯合會，她說，疫情初期藥師就投入防疫最前線，協助口罩發放，接下來的快篩實名制，執行上也需要藥師幫忙，藥師在防疫扮演不可或缺角色，感謝大家挺身而出、貢獻專業，和政府一起守護國人健康。

蔡總統今天在總統府接見中華民國藥師公會全國聯合會理監事及幹部，衛福部長陳時中也陪同。

蔡總統致詞提到，過去這段時間，指揮中心積極因應疫情變化，調整各項防疫措施，她要特別感謝民間很多團體以及職業公會等系統串連起來，為防疫工作提供關鍵助力，其中，非常辛苦、她也非常感謝的就是藥師。

蔡總統表示，疫情初期，藥師就投入防疫最前線，協助口罩發放，讓民眾都能保護自己與他人。從上週開始，各縣市陸續啟動居家照顧，希望透過輕重症患者的分流指引，來確保醫療量能的充足，她要特別感謝藥師公會全聯會的支援，透過各地藥師的投入響應，才有辦法對居家照護的確診者，提供送藥到府的服務。

她說，接下來將會實施快篩實名制，在執行上也需要藥師的幫忙，藥師在防疫中扮演不可或缺角色，她再次感謝大家挺身而出、貢獻專業，和政府一起守護國人健康

蔡總統並說，現在藥師角色愈來愈多元，除了以社區藥局做為據點，在第一線提供民眾用藥知識，藥師也走入社區，到民眾家中提供居家式藥事照顧，或是到長照機構為長輩提供藥物諮詢，藥師也運用網路與智慧科技提供遠距服務，讓偏鄉居民有更多的管道資源，獲得正確的用藥知識與協助。

蔡總統表示，長期以來藥師對政府政策提供很多寶貴意見，未來不論是防疫工作的進行或整體醫療用藥、照顧品質的提升，都要拜託藥師與政府齊心協力，繼續精進，守護全國民眾的健康。（編輯：趙蔚蘭）1110426

總統蔡英文26日在總統府接見中華民國藥師公會全國聯合會理監事及幹部，衛福部長陳時中（前）陪同出席。中央社記者鄭傑文攝 111年4月26日