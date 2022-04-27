吳明峰案再審無罪定讞 監委：落實正義守護人權

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（中央社記者陳俊華台北27日電）監委王美玉今天說，吳明峰含冤被訴強盜案，原遭判刑5年確定，經監察院調查後聲請再審而平反，無罪定讞；她肯定法院排除有瑕疵的測謊鑑定及指認程序，落實司法正義、守護人權。

王美玉透過新聞稿指出，男子吳明峰被訴在民國88年間，持西瓜刀令被害人張女交出財物，涉嫌強盜案件，經員警以吳明峰單一相片提供給被害人張女及目擊證人謝女指認後，就鎖定吳明峰是搶匪，經檢察官起訴，第一審地方法院雖判吳明峰無罪，但上訴後卻改判有罪，處5年有期徒刑定讞。

王美玉說，吳明峰透過平冤協會向監察院陳訴，經監察院調查，有兩點重大發現。第一點，發現本案測謊圖譜中膚電反應（GSR）的紅色曲線，斷裂處似有以徒手繪製藍線接續，並非都由測謊儀器產出曲線的瑕疵；但針對測謊瑕疵，法務部表示，可能是因為謊儀器指針的噴頭阻塞，或者是墨水乾枯而未呈現出曲線，因此研判鑑定人以手工筆墨填補，方便判讀，而無法構成再審要件。

第二點，監察院調查發現，員警提供吳明峰單一照片讓張女、謝女指認，有嚴重誤導之嫌，法務部則回應，張女、謝女在偵查、審理程序中已多次指認吳明峰，因此她們的指證供述，可以作為本案的證據。

王美玉表示，監察院過去調查許多涉及測謊鑑定瑕疵的冤案，也曾出版「測謊之亂 人權之失」一書，本案台灣高等法院109年度聲再字第473號裁定，應是司法實務上首次採納監察院報告所發現測謊鑑定瑕疵，可作為開啟再審的新事證。

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王美玉指出，本案110年度再字第11號再審判決，也認定本案測謊鑑定存在明顯的重大瑕疵；另外，判決理由中也清楚指出張女的指認，有許多前後矛盾，且是受到員警單獨指認與一對一指認的既定刻板印象所影響，因此張女指認後的證述，確認被告就是本案搶匪的證詞，不具有可信性。

王美玉說，張女的指認既然有明顯重大瑕疵，就不能單憑這種有瑕疵的證述，對被告做不利的認定。本案再審法院排除有瑕疵的測謊鑑定及指認程序，落實司法守護正義、守護人權決心，應予肯定。（編輯：林興盟）1110427