總統：家用快篩實名制明上路 確保試劑供應量足夠

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（中央社記者溫貴香台北27日電）總統蔡英文今天表示，家用快篩實名制明天啟動；沒有年齡限制，只要憑健保卡或居留證購買，每人限購一份、5劑等；強調持續透過國外採買、國內快篩國家隊雙管齊下，確保快篩試劑供應量足夠。

總統蔡英文下午在臉書發文表示，家用快篩實名制，4月28日明天啟動。

總統提到，昨天她強調會讓國人以合理的價格、方便的方式取得快篩試劑。經過行政團隊以及許多人的共同努力，今天，指揮中心宣布，家用快篩實名制將在明天上路。

總統說明，無年齡限制，憑健保卡、居留證購買。每人限購一份，一份5劑，每劑100元，共500元。依照身分證尾數分流購買，單號星期一三五，雙號星期二四六；週日開放全民皆可購買。全國4909家健保特約藥局及58個偏鄉衛生所販售。

總統說，指揮中心也宣布，即日起，出入各大場所取消簡訊實聯制，並鼓勵大家下載台灣社交距離APP。

總統請大家一起下載，也一起幫家中長輩安裝，共同團結防疫。

此外，總統強調，若是公費快篩試劑，則需至定點診所，經掛號及醫師評估後發放。有需要的民眾，可利用線上地圖查詢。

總統說，會持續透過國外採買、國內快篩國家隊雙管齊下，確保快篩試劑供應量足夠，也請大家配合指揮中心指引，在有需要的時機使用。

副總統賴清德也在臉書宣導家用快篩實名制，他表示，現階段的防疫目標，是強化輕重症分流、施行重點疫調、提高疫苗覆蓋率，以及快篩劑與藥物持續採購，目前現行的戴口罩等防疫措施，會繼續維持至5月31日，請大家共同配合。

副總統說，這兩年多來，感謝防疫團隊成員的堅守，以及國人的持續團結，防疫需要大家一起努力，除了勤洗手、戴口罩、減少外出群聚之外，更要記得下載台灣社交距離APP，幫助疫調也保護自己。（編輯：蘇龍麒）1110427