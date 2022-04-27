不讓疫情走向高峰上升 蔡英文：要控制如丘陵地形

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

民進黨27日舉行中執會，與會者轉述，黨主席蔡英文會中提到，目前防疫重點包括把中、重症的醫療量能顧好，也不要讓疫情走向高峰式的急速上升，要盡量控制在可控範圍內，如同丘陵（式）地形。圖為蔡英文出席中執會後記者會並致詞。中央社記者張皓安攝 111年4月27日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉素萍、王揚宇台北27日電）民進黨今天召開中執會，防疫議題引起熱烈討論；與會者轉述，黨主席蔡英文提到，目前防疫重點包括，要把中、重症的醫療量能顧好，也不要讓疫情走向高峰式的急速上升，要盡量控制在可控範圍內，如同丘陵（式）地形。

民進黨今天召開中執會，表定討論屏東縣、苗栗縣、雲林縣、台中市布局，不過，防疫成為中執委熱議焦點；與會者轉述，很多中常委、中執委提到，最近的處理，產生很大民怨。

與會中常委提到，會中有就防疫議題交換意見，例如應盡可能簡化隔離的相關程序，或是現在3+4的起算點，要從什麼時候開始起算等；中常委何志偉則向蔡英文建議，中央應該立即提供家中有小學以下孩童的家長免費快篩試劑。

另外，與會者轉述，蔡英文在會中提到，希望中執委們幫忙宣導防疫政策，而目前重症率其實蠻低的，加上快篩也都準備要進來了，大家要提高警覺、小心謹慎，但不要過度緊張。

與會者轉述，蔡英文在會中提到，指揮中心會針對疫情狀況，做防疫政策的調整，目前的重點包括要把中、重症的醫療量能顧好，也不要讓疫情走向高峰式的急速上升，要盡量控制在可控範圍內，如同丘陵（式）地形。（編輯：蘇龍麒）1110427