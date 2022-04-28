賴副總統宜大演講 分享提升個人競爭優勢公式

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（中央社記者王朝鈺宜蘭28日電）副總統賴清德今天出席宜蘭大學座談會表示，提升個人競爭優勢有公式，即「熱情x專長」，加上1萬小時努力，最重要是要秉持鍥而不捨精神，就能擁有競爭優勢，達到成功的目標。

總統府發布新聞稿表示，賴副總統下午出席在國立宜蘭大學「2022年青年職涯導師－與副總統有約」校園座談會演講時指出，他非常欣賞宜蘭大學校長吳柏青治校理念，就是「深耕在地、鏈結國際，讓世界看到宜蘭大學」。

吳柏青一方面積極營造優質校園學習環境，一方面和老師們共同合作落實卓越教學，目的就是要增進學生的競爭力，包括以產業4.0成立創克（Maker）中心，激發學生創意、創新與創業，畢業後能與社會無縫銜接，並推動國際志工服務，加強國際連結，成功讓國際社會看見宜蘭大學。

賴副總統也肯定在場的宜蘭市長江聰淵，這幾年來設立了幾米公車、阮義忠台灣故事館、宜蘭人故事館，也是善用文化、深耕在地。江聰淵2017年前往美國堪薩斯州訪問時，在美國職棒大聯盟皇家隊與金鶯隊的比賽中開球，是台灣第一位躍上美國職棒大聯盟的鄉鎮市長，也成功讓國際社會看見宜蘭。

賴副總統認為，吳柏青與江聰淵都是深耕在地，讓國際社會看見。因此，學生們考量未來的職涯時，也要秉持這個精神，就是提升個人的競爭優勢。

賴副總統說，提升個人競爭優勢有公式，即「熱情x專長」，再加上1萬小時的努力。如果可以在自己有興趣的領域發揮才能，讓自己每天都很快樂，就是一種成功。

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此外，賴副總統說，各行各業有許多成功人士，都是經過很多時間的訓練，而成就夢想。成功不難、成功的路上也不擁擠，最重要是要秉持鍥而不捨的精神，就能擁有競爭優勢，進而達到成功的目標。

賴副總統也期許學生應具備環保愛地球Earth、智慧新科技AI、國際觀Global、跨域學習Learning、競爭優勢Edge等被稱為老鷹的5項素養，不管未來的世界有多麼競爭，只要學生們秉持這些理念，就能蛻變成老鷹，可以飛得很遠且成功。（編輯：方沛清）1110428