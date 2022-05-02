更多編輯台推薦新聞：
烏克蘭女性科索沃受訓學掃雷 盼戰後為家鄉排除潛藏危險
國際

烏克蘭女性科索沃受訓學掃雷 盼戰後為家鄉排除潛藏危險

圖輯／台鐵五一停駛旅客見證臨時列車 台東站剩站長值班
生活

圖輯／台鐵五一停駛旅客見證臨時列車 台東站剩站長值班

報稅教戰守則一次掌握 當日線上取號、手機申報大升級
產經

報稅教戰守則一次掌握 當日線上取號、手機申報大升級

防疫整理包》本土確診1萬6936例 快篩實名制週末配送不停賣

防疫整理包》本土確診1萬6936例 快篩實名制週末配送不停賣

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
民眾黨
新聞專題
民眾黨2/105

民眾黨團成立防疫服務小組 協助各類疫情諮詢

2022/5/2 10:28
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭建伸台北2日電）本土疫情持續，台灣民眾黨立法院黨團今天舉行記者會，呼籲指揮中心推行政策前要溝通，也要考量產業界困境及保障升學權益。民眾黨團也宣布成立「防疫服務小組」，若民眾有防疫相關問題，可向小組尋求協助。

民眾黨5位立委上午偕民眾黨台南市議員參選人江明宗舉行記者會，宣布成立防疫服務小組，成員由立委蔡壁如負責醫療諮詢、邱臣遠負責產業紓困、高虹安負責科技防疫、賴香伶負責勞工弱勢、張其祿負責校園防疫。

邱臣遠表示，指揮中心根本是專業疫情數字播報中心，但1922與地方衛生局接線員，人力都不足，這波疫情屢屢傳出第三劑爭議，正是因為指揮中心未事先與主管機關溝通政策禁令。

邱臣遠指出，民眾黨團成立防疫服務小組，協助各行各業與民眾緊急應變，讓社會生活與民生經濟逐步恢復正常秩序；民眾只要上網登入民眾黨官網首頁，就會出現「防疫服務小組」的橫幅，點擊後會連結至「防疫專區」，提供民眾所需的防疫知識及疫情最新動態。

張其祿表示，國小以下學童累計染疫數突破7000人，教育部及衛福部不該規避責任，應趕在在學童接種疫苗前，公布更嚴謹明確且一致的停課標準。

張其祿指出，近期還有大學申請入學複試、國中教育會考，教育部應保障確診考生的應考及升學配套；校園未來可能的快篩試劑重度需求區域，政府應加速調度配發快篩試劑及採購唾液篩檢設備。

高虹安指出，指揮中心應加強網路的量能，避免資訊回傳時間過長，並學習其他國家如何運用科技有效防疫，例如新加坡的Protocols 1-2-3、Trace Together、英國的NHS COVID-19，改善社交距離APP的不足。（編輯：翟思嘉）1110502

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀