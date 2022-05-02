民眾黨團成立防疫服務小組 協助各類疫情諮詢

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（中央社記者郭建伸台北2日電）本土疫情持續，台灣民眾黨立法院黨團今天舉行記者會，呼籲指揮中心推行政策前要溝通，也要考量產業界困境及保障升學權益。民眾黨團也宣布成立「防疫服務小組」，若民眾有防疫相關問題，可向小組尋求協助。

民眾黨5位立委上午偕民眾黨台南市議員參選人江明宗舉行記者會，宣布成立防疫服務小組，成員由立委蔡壁如負責醫療諮詢、邱臣遠負責產業紓困、高虹安負責科技防疫、賴香伶負責勞工弱勢、張其祿負責校園防疫。

邱臣遠表示，指揮中心根本是專業疫情數字播報中心，但1922與地方衛生局接線員，人力都不足，這波疫情屢屢傳出第三劑爭議，正是因為指揮中心未事先與主管機關溝通政策禁令。

邱臣遠指出，民眾黨團成立防疫服務小組，協助各行各業與民眾緊急應變，讓社會生活與民生經濟逐步恢復正常秩序；民眾只要上網登入民眾黨官網首頁，就會出現「防疫服務小組」的橫幅，點擊後會連結至「防疫專區」，提供民眾所需的防疫知識及疫情最新動態。

張其祿表示，國小以下學童累計染疫數突破7000人，教育部及衛福部不該規避責任，應趕在在學童接種疫苗前，公布更嚴謹明確且一致的停課標準。

張其祿指出，近期還有大學申請入學複試、國中教育會考，教育部應保障確診考生的應考及升學配套；校園未來可能的快篩試劑重度需求區域，政府應加速調度配發快篩試劑及採購唾液篩檢設備。

高虹安指出，指揮中心應加強網路的量能，避免資訊回傳時間過長，並學習其他國家如何運用科技有效防疫，例如新加坡的Protocols 1-2-3、Trace Together、英國的NHS COVID-19，改善社交距離APP的不足。（編輯：翟思嘉）1110502