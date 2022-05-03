日本自民黨青年局訪台 蔡總統5日接見

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（中央社記者溫貴香台北3日電）總統府今天誠摯歡迎日本自民黨青年局小倉將信眾議員訪問團抵達台灣訪問，總統蔡英文與副總統賴清德將於5月5日上午接見訪團，透過面對面的交流，讓台日「善的循環」生生不息。

總統府發言人張惇涵下午表示，總統府誠摯歡迎日本自民黨青年局小倉將信眾議員訪問團抵達台灣，此次自民黨青年局訪團5月3日至5月7日來台訪問，總統蔡英文及副總統賴清德預計將在5月5日上午，於總統府接見訪問團。

張惇涵說明，訪團由自民黨青年局局長小倉將信眾議員擔任團長，團員包括：鈴木憲和眾議員、鈴木隼人眾議員、山口晉眾議員、西野太亮眾議員，以及日本青年會議所幹部等共11人。

張惇涵表示，日本自民黨青年局長期扮演台日交流的重要窗口，歷任局長多所擔任政府要職，例如現任首相岸田文雄，及前首相安倍晉三，都曾擔任自民黨青年局長。

他進一步表示，而這次率團來訪的小倉將信，也曾視訊出席由中華民國立法院主辦的「開放國會論壇」，在尼加拉瓜斷交事件之際，也曾聲援台灣，表達對台灣的支持。 而這次來訪的，也包括「台灣女婿」山口晉。

張惇涵說，台灣與日本是共享普世價值的民主夥伴，不僅在各項領域合作密切，台日人民交流互動深厚。尤其面對全球疫情挑戰，台日之間互相扶持，不只展現「台日友好」的情誼，民主夥伴間「善的循環」更成為抗疫典範。

總統府期盼，透過這次面對面的交流，能夠更進一步凝聚台日之間的深厚堅實友誼，並進一步深化雙方在各項議題上的合作關係，為維護區域和平穩定及經貿繁榮發展共同努力，讓台日「善的循環」生生不息。（編輯：林興盟）1110503