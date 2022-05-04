日自民黨青年局訪團李登輝墓前致敬 關切設立圖書館

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日本自民黨青年局長小倉將信眾議員4日上午率團至五指山國軍公墓，弔唁故總統李登輝。（李登輝基金會提供）中央社記者溫貴香傳真 111年5月4日

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（中央社記者溫貴香、葉素萍台北4日電）日本自民黨青年局長小倉將信眾議員所率領訪問團，今天到五指山國軍公墓前總統李登輝墓前獻花致敬，小倉關切李登輝紀念圖書館推動設立的近況，表示非常樂意盡力協助，並期待能親自出席圖書館開幕。

「日本自民黨青年局」3日至7日訪問台灣。訪團由自民黨青年局局長小倉將信（OGURA Masanobu）眾議員擔任團長，團員包括日本眾議員鈴木憲和（SUZUKI Norikazu）、鈴木隼人（SUZUKI Hayato）、山口晉（YAMAGUCHI Susumu）、西野太亮（NISHINO Daisuke），以及日本青年會議所幹部等共11人。訪台期間將晉見總統蔡英文，今天前往弔唁前總統李登輝，預計7日離台。

李登輝基金會下午發布新聞稿表示， 自民黨青年局長小倉將信眾議員率領自民黨眾議員代表團，上午前往五指山國軍公墓，弔唁前年逝世的前總統李登輝。李登輝基金會董事長，也是李登輝的二女兒李安妮，在基金會執行長鄭睦群的陪同下，代表家屬在五指山迎接。

日方訪團由小倉議員代表獻花，並率眾在李登輝墓前行三鞠躬禮。

儀式結束後，日方訪團與李登輝基金會人員交流晤談。小倉提到，在來台之前曾拜會日本前首相安倍晉三，安倍晉三特別交代務必盡力維護台日關係。安倍晉三的辦公室，也收藏著李登輝的簽名書籍，顯見安倍對李登輝的敬重。

李登輝基金會表示，李安妮感謝自民黨青年局長期在台日關係上的努力，兩國關係並不因為斷交而中止，並表示，李登輝關心日本青年的未來，就如同關心台灣青年一般。此外，小倉議員也主動關切李登輝紀念圖書館推動設立的近況，表示非常樂意盡力協助，並期待能親自出席圖書館的開幕。

李安妮指出，將紀念圖書館規劃設置於徐州路舊台大法學院，是因為其舊址與建築即日治時期的台北商業學校，對面的市長宿舍也曾是台北州知事的官邸，充滿日本元素。李登輝取得康乃爾大學博士學位後，也曾在此處任教，更是具有歷史意義。

雙方並交換紀念品，日方致贈著名日本甜品，李登輝基金會則回送題有「脫古改新」的玉山主峰造型琉璃、「我是，不是我的我」紙鎮，以及李登輝就讀淡水中學校時期的校徽徽章。

李登輝基金會表示，日台交流協會泉裕泰大使今天也全程陪同，場面溫馨融洽。（編輯：郭無患）1110504