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快篩難買引民怨 蔡英文要求協調多元通路

2022/5/4 18:56（5/4 19:51 更新）
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民進黨婦女部先前舉辦「親愛的家鄉，你好嗎？」全國新住民及新二代圖文徵件競賽，並把得獎16篇作品編排成冊出版，4日舉行新書發表會，黨主席蔡英文出席表示，新住民是重要的家人，也是支撐這塊土地、豐富多元族群文化的力量。中央社記者裴禛攝　111年5月4日
民進黨婦女部先前舉辦「親愛的家鄉，你好嗎？」全國新住民及新二代圖文徵件競賽，並把得獎16篇作品編排成冊出版，4日舉行新書發表會，黨主席蔡英文出席表示，新住民是重要的家人，也是支撐這塊土地、豐富多元族群文化的力量。中央社記者裴禛攝　111年5月4日
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（中央社記者葉素萍、王揚宇台北4日電）快篩試劑難買引民怨，與會人士轉述，民進黨主席蔡英文今天在中常會嚴肅要求行政部門不要陷入過去口罩的框架來處理快篩試劑問題，要加快進口速度，且擴大購買地點，讓民眾在一般商業通路也買得到。

另外，有媒體以「蔡英文怒了：不要堅持實名制」為題報導，民進黨發言人謝子涵晚間澄清，蔡英文今天在中常會中並未否定實名制，也沒有「不要堅持實名制」這樣的說法。

快篩實名制日前上路，不過，很多民眾反映買不到。民進黨今天召開中常會，與會中常委轉述，快篩試劑難買議題，引起討論，蔡英文不開心、在會中講了重話，並下封口令指這議題是「內部討論」。

與會中常委轉述，蔡英文要求行政部門不要陷入過去口罩的框架來處理快篩試劑問題，蔡英文認為，國際市場有貨，台灣要加快進口速度，進口後也要趕快分配，雙北需求量比較大。

與會中常委轉述，對於快篩試劑實名制的部分，蔡英文提到，百姓現在很焦慮，要擴大購買地點，讓民眾在一般商業通路也能夠買得到，民眾就不會焦慮。

謝子涵表示，今天常會中針對快篩試劑的討論，蔡英文是希望除了實名制之外，能夠協調更多元的快篩購買通路，讓民眾能在最快的時間內取得，包含一般的商業市場途徑，並非否定實名制。（編輯：謝佳珍）1110504

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