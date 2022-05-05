日本自民黨訪團一人確診 曾會晤蘇貞昌、游錫堃

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（中央社記者黃雅詩台北5日電）外交部表示，日本自民黨青年局訪團一位眾議員今天上午確診染疫，該成員以及同組人員已立即暫停在台後續所有活動，另一組成員因無密切接觸，將持續既定行程。

日本自民黨青年局訪團3日抵台後曾參與外交部長吳釗燮晚宴，會晤行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃等政要，並前往五指山墓園在前總統李登輝墓前致敬。

外交部上午發布新聞稿指出，「日本自民黨青年局」局長小倉將信眾議員所率的訪問團3日抵達台灣，外交部以「外交泡泡」模式接待訪團，處理包含防疫措施在內的全程照料，並遵照中央流行疫情指揮中心的規定及建議，將訪團分為兩組人員，並於訪台期間內進行2次PCR檢測。

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外交部指出，今天上午訪團進行第2次PCR檢測，確認其中一名眾議員結果呈現陽性，得知結果後外交部立即啟動緊急應變計畫，檢測陽性的成員以及同組人員，已立即暫停接下來在台期間的所有活動，另一組成員因無密切接觸，將持續進行既定行程。

至於外交部接待此訪團的人員，因與訪賓皆保持社交距離，目前均無異狀。外交部將持續遵照指揮中心的緊急應變計畫，照料訪團人員，並確保我方接觸人員的安全。（編輯：郭無患）1110505